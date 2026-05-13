قوه قضائیه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام محمد عباسی، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه، خبر داده است. او به قتل یک نظامی در جریان اعتراضات زمستان پارسال متهم شده است. همچنین دیوان عالی ایران حکم حبس ۲۵ سال فاطمه عباسی، دختر آقای عباسی را تایید کرده است.

خبرگزاری میزان، وابسته قوه قضائیه از اجرای حکم اعدام محمد عباسی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه خبر داده است. قوه قضائیه جمهوری اسلامی او را به "کشتن" یک نظامی در جریان اعتراضات زمستان پارسال متهم کرده و می‌گوید خانواده فرد نظامی او را "قصاص کرده‌اند.

" همچنین دیوان عالی ایران حکم ۲۵ سال حبس فاطمه عباسی، دختر آقای عباسی را تایید کرده است. این دومین مورد اعدامی است که قوه قضائیه روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت گزارش کرد. با احتساب محمد عباسی، تاکنون ۳۲ زندانی پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در این کشور اعدام شده‌اند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، بارها از دادستان‌ها خواسته است بدون اغماض و به‌ سرعت به پرونده کسانی که بعد از شروع جنگ و یا در اعتراضات دی ماه به اتهام "جاسوسی" یا آنچه جمهوری اسلامی مصادیق جرایم امنیتی می‌داند، بازداشت شده‌اند رسیدگی کنند و احکامشان صادر و اجرا شود





