قوه قضائیه: بخشی از املاک علی کریمی توقیف شده است

قوه قضائیه اعلام کرد که بخشی از املاک علی کریمی، بازیکن سابق فوتبال، که با دستور قضایی به نفع مردم توقیف شده است، منتشر شد. این املاک شامل یک ویلای ۳ طبقه به متراژ ۱۱۵۰ متر مربع در شهرستان لاهیجان استان گیلان است.

قوه قضائیه اعلام کرد که بخشی از املاک علی کریمی، بازیکن سابق فوتبال، که با دستور قضایی به نفع مردم توقیف شده است، منتشر شد.

این املاک شامل یک ویلای ۳ طبقه به متراژ ۱۱۵۰ متر مربع در شهرستان لاهیجان استان گیلان است. این خبر در پی حمله دشمن صهیونیستی-آمریکایی به کشور در طول جنگ رمضان اعلام شد. قوه قضائیه همچنین اعلام کرد که اموال تعداد زیادی از خائنین به وطن و مردم که از عناصر وابسته به رژیم صهیونسیتی و کشور‌های متخاصم هستند، شناسایی و توقیف شده است.

یکی از خائنان به وطن که فعالیت گسترده‌ای در حمایت از دشمن در سال‌های گذشته داشته، علی کریمی است. پیش از این نیز دو واحد تجاری و ۴ واحد مسکونی از علی کریمی شناسایی و به دستور قضایی به نفع مردم توقیف شده بود





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قوه قضائیه، علی کریمی، املاک، توقیف، جنگ رمضان

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