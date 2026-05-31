قوت گرفتن این باور در رهبر کره شمالی از جنگ ایران

دیوید مکسول، کارشناس مسائل امنیتی شرق آسیا، در یادداشتی که خبرگزاری بین‌المللی یونایتدپرس منتشر کرده است، به بررسی پیامدهای جنگ ایران پرداخته است. او معتقد است که نخستین و مهم‌ترین درسی که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، از جنگ ایران خواهد گرفت این است که سلاح هسته‌ای همچنان مهم‌ترین ابزار تضمین بقای رژیم‌ها محسوب می‌شود.

یک کارشناس امنیتی آمریکایی در یادداشتی برای خبرگزاری یونایتدپرس نوشت جنگ ایران احتمالاً این باور کیم جونگ اون را تقویت خواهد کرد که سلاح هسته‌ای مهم‌ترین تضمین بقای رژیم‌ها ست، اما در عین حال نشان می‌دهد حتی جاه‌طلبی هسته‌ای نیز کشورها را از فشار و اقدام نظامی مصون نمی‌کند.

دیوید مکسول، سرهنگ بازنشسته نیروهای ویژه ارتش آمریکا و کارشناس مسائل امنیتی شرق آسیا، در یادداشتی که خبرگزاری بین‌المللی یونایتدپرس منتشر کرده است، «جنگ ایران» را رویدادی دانست که پیامدهای آن فراتر از خاورمیانه خواهد بود و می‌تواند بر محاسبات راهبردی رهبران کره شمالی، چین و دیگر رقبای آمریکا تاثیر بگذارد





