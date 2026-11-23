آگاهی از قوانین دقیق بار اتوبوس به شما کمک می‌کند سفر بین‌شهری آسوده‌تر داشته باشید. حد مجاز بار رایگان ۲۰ کیلوگرم و حداکثر ۴۰ کیلوگرم است. جزئیات کامل را در این مقاله بخوانید.

آگاهی کامل از قوانین بار اتوبوس بین شهری به شما کمک می‌کند تا سفری آسوده‌تر و بدون سردرگمی داشته باشید. طبق مقررات حمل‌ونقل جاده‌ای، هر مسافر حق دارد تا ۲۰ کیلوگرم بار را بدون پرداخت هزینه‌ای به همراه داشته باشد. این محدودیت وزن به ازای هر بلیط و هر نفر محاسبه می‌شود، بنابراین اگر به صورت گروهی سفر می‌کنید، نمی‌توانید وزن بار تمام افراد را با هم جمع کنید. شرکت‌های مسافربری ممکن است تعداد و وزن هر چمدان را به صورت جداگانه و دقیق بررسی کنند.

حداکثر وزن مجاز و نحوه محاسبه هزینه اضافی

حداکثر بار مجاز همراه با مسافر ۴۰ کیلوگرم تعیین شده است، اما پذیرش این مقدار و هزینه آن کاملاً به ظرفیت اتوبوس و تصمیم شرکت مسافربری بستگی دارد. بار بیش از ۲۰ کیلوگرم همیشه رد نمی‌شود، اما پذیرش آن نیز قطعیت ندارد و ممکن است در صورت شلوغی سفر، مسافر مجبور به پرداخت هزینه اضافی یا جا گذاشتن بخشی از بار شود. اگر دسته‌جمعی سفر می‌کنید، حساب نکنید که وزن بار همه افراد خودبه‌خود با هم جمع می‌شود.

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قوانین اضافه بار ممکن است در شرکت‌های مختلف متفاوت باشد و شرکت مسافربری موظف به پذیرش تمام بارهای سنگین نیست. بنابراین پیش از بلیط‌گرفتن، شرایط همان سرویس را حتماً استعلام کنید. وزن کمتر از ۲۰ کیلوگرم به معنای مجاز بودن هر نوع باری نیست. بسته‌های حجیم، وسایل تجاری یا اشیایی که جای بقیه چمدان‌ها را تنگ کنند، ممکن است توسط مسئول بارپذیری پذیرفته نشوند. بلیط مسافری فقط برای وسایل شخصی سفر است و نه حمل کارتن‌های متعدد یا بار تجاری.

تفکیک بار داخل کابین و صندوق عقب اتوبوس

برای مدیریت بهتر فضای سفر، چمدان‌های بزرگ باید تحویل صندوق بار اتوبوس شوند و داخل کابین تنها برای کیف‌های کوچک و وسایل ضروری جای دارد. حمل بار همراه تا سقف ۴۰ کیلوگرم مجاز است و هزینه مقدار اضافی بر اساس وزن و ابعاد چمدان محاسبه می‌شود. ابعاد و شکل بسته‌بندی نیز مانند وزن در پذیرش بار اهمیت دارد. چمدان‌های بزرگ و ساک‌های سنگین نباید وارد کابین شوند تا راهرو و مسیر خروج اضطراری مسدود نشود.

مدارک شناسایی، بلیط، پول، کارت بانکی، گوشی، داروهای ضروری، آب و خوراکی سبک را در کیفی کوچک همراه خود به داخل اتوبوس ببرید. این کیف باید زیر صندلی یا در قفسه بالای سر جا شود. اشیاء گران‌قیمت و وسایل الکترونیکی حساس را در صندوق بار نگذارید، زیرا در طول مسیر و توقف‌ها به صندوق بار دسترسی ندارید. حتما داروهای مصرفی، عینک، شارژر و وسایل ضروری کودک را پیش خود نگه دارید.

ممنوعیت حمل مواد خطرناک و نکات بسته‌بندی ایمن

حمل مواد خطرناک، بسته‌های دارای بوی تند یا نشتی و هر وسیله‌ای که امنیت و آرامش بقیه مسافران را به خطر بیندازد، ممنوع است. حمل مواد منفجره، اشتعال‌زا، اسیدی، سمی، سوخت و هر وسیله خطرناک دیگر در اتوبوس کاملاً ممنوع است. همچنین بسته‌های نشت‌کرده، مواد غذایی فاسدشدنی با بوی نامطبوع و وسایلی که به بار سایر مسافران آسیب بزنند، پذیرفته نمی‌شوند. اگر بار خاص یا غیرمعمولی دارید، حتما پیش از حرکت با شرکت مسافربری هماهنگ کنید.

حمل حیوان زنده، تجهیزات ورزشی، وسایل بزرگ پزشکی، ساز یا کالسکه به شرایط شرکت مسافربری و فضای اتوبوس بستگی دارد. موقع استعلام، حتما ابعاد و وزن دقیق وسیله را بگویید تا پاسخ روشنی دریافت کنید. نام و شماره تماس خود را روی اتیکت بنویسید و هم داخل و هم روی چمدان نصب کنید. زیپ‌ها را کامل ببندید، اشیاء شکستنی را میان لباس‌ها قرار دهید و اگر چمدان شما ساده یا تیره است، با نشانه یا برچسب مشخص کنید تا در مقصد با چمدان دیگران اشتباه گرفته نشود.

توصیه‌های نهایی برای مسافران و پیگیری حقوقی

رسید یا برچسب بار را تا پایان سفر نزد خود نگه دارید. در مقصد قبل از خروج از پایانه، چمدان‌ها را تحویل بگیرید و سلامت آن‌ها را بررسی کنید. در صورت مشاهده آسیب یا مفقودی، بلافاصله موضوع را به مسئول مربوطه اطلاع دهید، زیرا پیگیری آن پس از خروج از ترمینال دشوارتر خواهد بود. اگر با کودک یا فرد مسن سفر می‌کنید، وسایل داخل کابین را خلاصه و مرتب کنید. همراه داشتن پوشک، دستمال، دارو و یک دست لباس اضافه کافی است.

بهتر است یک نفر مسئول وسایل ضروری داخل کابین باشد و فرد دیگر چمدان‌های تحویلی را مدیریت کند. اگر بار زیادی دارید، هماهنگی را به روز حرکت موکول نکنید. فضای صندوق اتوبوس محدود است و امکان دارد بار اضافی شما پذیرفته نشود. خرید صندلی اضافی به معنی اجازه گذاشتن چمدان در داخل کابین نیست. برای ارسال بارهای تجاری یا حجیم بهتر است از خدمات باربری استفاده کنید و اطلاعات بلیط را دقیق چک کنید.