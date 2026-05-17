با بررسی آخرین مدل‌های پیش‌بینی، کاهش دما، افزایش وزش باد شدید و خطر سربازی محصولات کشاورزی از جمله چالش‌هایی است که پیش روی استان فارس قرار دارد. علیزاده می‌گوید:'پدیده غالب در سطح استان تا پایان هفته جاری، افزایش وزش باد خواهد بود که در برخی ساعات به سطح شدید می‌رسد.'

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان فارس با اشاره به تحلیل آخرین مدل‌های هواشناسی، از کاهش محسوس دمای شبانه در مناطق شمالی و احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: پدیده غالب در سطح استان تا پایان هفته جاری، افزایش وزش باد خواهد بود که در برخی ساعات به سطح «شدید’’ می‌رسد.

محمد علیزاده به تشریح وضعیت جوی استان در روزهای پیش رو پرداخت و اظهار کرد: با توجه به بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی، تا پایان هفته جاری در ساعات بعد از ظهر، پدیده غالب در اکثر مناطق استان افزایش وزش باد و در برخی نقاط وزش باد شدید خواهد بود. وی درباره وضعیت جوی امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت تصریح کرد: برای امروز در سطح استان افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود که این پدیده در مناطق شمال شرقی استان با شدت بیشتری همراه است و احتمال خیزش گردوخاک محلی در این مناطق وجود دارد.

علیزاده در عین حال از بهبود کیفیت هوا در برخی مناطق خبر داد و افزود: خوشبختانه از غلظت هوای غبارآلود در مناطق غربی و مرکزی استان به‌تدریج کاسته خواهد شد. رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس در خصوص روند وزش باد در روزهای آتی گفت: فردا دوشنبه ۲۸ اردیبهشت از شدت وزش باد در سطح استان نسبت به امروز کاسته می‌شود، اما این وضعیت پایدار نیست و مجدّداً از روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت تا پایان هفته، شاهد شدت گرفتن وزش باد در اغلب نقاط استان خواهیم بود.

وی در ادامه به تغییرات دمایی اشاره کرد و هشدار داد: از نظر تغییرات دمای شبانه، برای امشب در مناطق شمالی استان کاهش دمای بین ۴ تا ۷ درجه‌ای پیش‌بینی می‌شود. علیزاده تأکید کرد: این افت دما به‌ویژه در مناطق غربی شهرستان‌های آباده و اقلید محسوس‌تر خواهد بود و با توجه به احتمال خطر سرمازدگی، ضروری است کشاورزان و ذی‌نفعان در این مناطق تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی اتخاذ کنند.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس در پایان گرم‌ترین نقطه استان در شبانه‌روز گذشته را کورده خنج و دژگاه دهرم با دمای ۴۳ درجه و سردترین نقطه استان را پاسارگاد با دمای ۹ درجه اعلام کرد و افزود: دمای هوای شیراز در بازه زمانی مذکور در بیشینه ۳۲ درجه و کمینه ۱۶ درجه بوده است.

پیش‌بینی هوای فارس فردا دوشنبه ۷ اردیبهشت، فعالیت ۲ سامانه بارشی و وزش باد تا پنجشنبه، آتش‌سوزی یک مجتمع اقامتی در مشهد، ۳۰ شهروند محبوس نجات یافتند، پیش‌بینی هوای یزد فردا دوشنبه ۲۸ اردیبهشت، توفان با سرعت ۱۳۹ کیلومتر بر ساعت منشاد را درنوردید، پیش‌بینی هوای لرستان فردا یکشنبه ۲۸ اردیبهشت، هشدار زرد هواشناسی صادر شد، گزارش رئیس سازمان غذا و دارو از پیگیری مسیرهای جدید انتقال دارو به کشور / ۵ میلیارد دلار نیاز ارزی دارو و تجهیزات، قیمت جدید مرغ در بازار امروز ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شد، قیمت دینار عراق امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ (دراینجا)





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines