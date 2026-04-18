قهرمان فراموش شده؛ ابراهیم تهامی در نبرد زندگی نیازمند حمایت

وضعیت جسمانی ابراهیم تهامی، ستاره سابق فوتبال خوزستان و تیم ملی، وخیم است و با فلج شدن سمت راست بدنش، زندگی روزمره‌اش با سختی همراه شده است. تهامی که روزگاری با دریبل‌های خود تماشاگران را به وجد می‌آورد، اکنون در خانه‌نشینی به سر می‌برد و با هزینه‌های سنگین درمانی دست و پنجه نرم می‌کند. او از مسئولین استانی و کشوری درخواست کمک کرده است، اما تاکنون حمایت چشمگیری دریافت نکرده است.

ابراهیم تهامی ؛ آن پسر جنوبی با دریبل‌های کشویی و "یه‌پا دوپا"هایی که روزگاری سکوهای فوتبال خوزستان را به وجد می‌آورد، اکنون در سکوت خانه‌اش، نبردی سخت‌تر از هر مسابقه‌ای را پشت سر می‌گذارد. ستاره‌ای که با جسارت و بی‌باکی‌اش به تیم ملی رسید و نامش را با فوتبال ناب و خیابانی جنوب گره زد، امروز دیگر خبری از آن دویدن‌های بی‌امان و عبور از مدافعان نیست؛ این بار زندگی، او را به چالشی کشیده که نه با دریبل، که با صبوری باید از آن عبور کند.

تهامی همان فوتبالیستی است که سال‌ها پیش با اعتماد به نفس خاص خودش گفت "۱۴ نفر را دریبل زده‌ام" و حتی پا را فراتر گذاشت و تأکید کرد "دیگر مثل من در فوتبال نمی‌آید". جملاتی که شاید برای خیلی‌ها اغراق‌آمیز بود، اما برای آنهایی که فوتبال خوزستان را با تمام وجود لمس کرده‌اند، بخشی از شخصیت متفاوت و خاص او محسوب می‌شد؛ بازیکنی که علاوه بر پاهای سریع و تکنیکی، با روحیه‌اش هم در زمین بازی می‌کرد. او برای فوتبال این خاک کم نگذاشت؛ از زمین‌های خاکی جنوب تا پیراهن تیم‌های خوزستانی و حتی تیم ملی، مسیری را طی کرد که پر از رنج، تلاش و عشق بود. اما امروز، همان ستاره دوست‌داشتنی، با بدنی که دیگر همراهی‌اش نمی‌کند و هزینه‌های درمانی سنگین، در شرایطی قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری به حمایت نیاز دارد؛ حمایتی که هنوز آن‌طور که باید و شاید به او نرسیده است. اکنون تهامی، قهرمان دیروز سکوها، چشم‌انتظار توجه مسئولانی است که بارها از زحمات امثال او گفته‌اند. مردی که روزی با یک حرکت، ورزشگاه را منفجر می‌کرد، امروز برای انجام ساده‌ترین کارهای روزمره به کمک خانواده‌اش نیاز دارد. فوتبال خوزستان، و شاید فوتبال ایران، بدهکار نام‌هایی مثل ابراهیم تهامی است؛ بدهی‌ای که اکنون زمان پرداختش فرا رسیده، پیش از آنکه خیلی دیر شود. برای جویای حال اسطوره فوتبال خوزستان با او تماس گرفتیم. تهامی که به سختی قادر به صحبت کردن بود، در ابتدای صحبت‌هایش به خبرنگار ما گفت: از شهرام عطارزاده تشکر می‌کنم، او پیگیر وضعیت من بوده است. سیدسیروس پورموسوی هم روز گذشته با من تماس گرفت و حتی از من خواست برایش شماره کارت بانکی ارسال کنم تا کمک مالی انجام دهد. در پاسخ به این پرسش که آیا تماسی از سوی باشگاه‌های بزرگ استان داشته است یا نه، پاسخ داد: باشگاه‌های استقلال خوزستان، فولاد، صنعت نفت و... هنوز کمک مالی به من نکرده‌اند ولی قول‌هایی داده شده است و منتظر هستیم. مسئولین شهر آبادان هم متأسفانه کمکی به من نکرده‌اند. وی در خصوص شرایط خودش نیز گفت: متأسفانه سمت راست بدنم فلج شده است و برای کارهای روزمره اعضای خانواده به من کمک می‌کنند. با این حال شرایطم نسبت به قبل کمی بهتر شده است. تهامی درباره انتظارش از مسئولین گفت: من از مسئولین خوزستان انتظار دارم که در این شرایط سخت به من کمک کنند. به هر حال من برای فوتبال این استان و کشور زحمت زیادی کشیده‌ام. امیدوارم که مسئولین استانی و کشوری در این روزها که نیازمند یاری آنها هستم، هوای من را داشته باشند





