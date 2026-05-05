قهرمانی دراماتیک وو ییزه و دومین عنوان جهانی پیاپی برای چین در اسنوکر

وو ییزه با پیروزی بر شان مورفی در فینال مسابقات قهرمانی جهان اسنوکر، به دومین قهرمان چینی پیاپی در این رشته تبدیل شد. این پیروزی، داستان تلاش و موفقیت یک جوان چینی را روایت می‌کند که با پشتکار و حمایت خانواده، به قله‌های اسنوکر رسیده است.

پیروزی دراماتیک وو ییزه در برابر شان مورفی ، چین را برای دومین سال پیاپی به عنوان صاحب قهرمان اسنوکر جهان رساند. این موفقیت، نمایش درخشان وو ییزه را به تصویر می‌کشد و او را به عنوان پدیده جدید این رشته معرفی می‌کند.

تصمیم او برای نقل مکان به شفیلد در سن ۱۶ سالگی برای دنبال کردن رویای خود، اکنون به ثمر نشسته است. وو ییزه، پس از مهاجرت از شهر لانژو به بریتانیا، در ابتدا در شرایط سختی زندگی می‌کرد؛ آپارتمانی بدون پنجره و خوابیدن روی تخت مشترک با پدرش. او در ۱۷ سالگی وارد دنیای حرفه‌ای اسنوکر شد و اکنون بزرگ‌ترین جایزه این رشته را به دست آورده است.

فینال مسابقات کروسیبل یکی از بهترین فینال‌های تاریخ اسنوکر بود که وو ییزه با نتیجه ۱۸ بر ۱۷ مورفی را شکست داد و به دومین بازیکن جوان قهرمان جهان تبدیل شد. تنها استیون هندری در سال ۱۹۹۰ با ۲۱ سال سن، قهرمانی جوان‌تری را تجربه کرده است. این رقابت، جدالی بین دو نسل و دو سبک تهاجمی را به نمایش گذاشت؛ مورفی که در سال ۲۰۰۵ قهرمان شد، در حالی که وو ییزه در آن زمان تنها ۱۸ ماهه بود.

وو ییزه در مسیر رسیدن به فینال، حریفان قدرتمندی مانند لی پی‌فان، مارک سلبی و مارک آلن را شکست داد و در یک‌چهارم نهایی، حسین وفایی، بیلیاردباز ایرانی را از پیش رو برداشت. وو ییزه در اوقات فراغت خود به بازی‌های موبایلی مانند آنر آو کینگز و لیگ آو لجندز علاقه دارد و فیلم رستگاری در شاوشنک را می‌پسندد.

پیش از این قهرمانی نیز، او به عنوان ستاره نوظهور اسنوکر شناخته می‌شد و رانی سالیوان و شان مورفی پیش‌بینی کرده بودند که در آینده قهرمان جهان خواهد شد. وو ییزه در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته است. او در نوامبر گذشته در مسابقات قهرمانی بین‌المللی نانجینگ، اولین عنوان خود را کسب کرد و در اولین حضورش در مسابقات مسترز به نیمه‌نهایی رسید. با این عملکرد، او از رده دهم به رده چهارم رده‌بندی جهانی صعود کرد.

شرایط زندگی وو ییزه در ابتدا آسان نبوده است. او در مصاحبه‌ای اعلام کرد که در صورت برنده شدن جایزه نیم میلیون پوندی، خانه‌ای برای مادرش خواهد خرید. مادر او که در چین زندگی می‌کند، گاهی به بریتانیا سفر می‌کند و وو ییزه قصد دارد او را بیشتر به نزد خود بیاورد. او به یاد می‌آورد که مادرش در زمان سختی‌ها، او را تشویق به ادامه مسیر کرده و از او حمایت کرده است.

وو ییزه از فشارهای مالی و ذهنی اولیه دوران حرفه‌ای خود صحبت می‌کند و از غلبه بر این مشکلات برای رسیدن به موفقیت کنونی ابراز خرسندی می‌کند





