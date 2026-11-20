علیرضا فیروزجا قهرمان توتال چس بوداپست شد و در مقابل، نامزدهای ریاست فیفا برای رقابت در انتخابات معرفی شدند.

علیرضا فیروزجا ، شطرنج‌باز ایرانی‌تبار با تابعیت فرانسه، قهرمان نخستین دوره آزمایشی مسابقات توتال چس بوداپست شد. این پیروزی پس از تساوی در بازی تعیین‌کننده آرماگدون مقابل آنیش گیری به دست آمد. فیروزجا که با مهره‌های سیاه بازی می‌کرد، طبق قوانین این فرمت، با یک مساوی به قهرمانی رسید.

جزئیات فنی قهرمانی در بوداپست

نتایج نهایی توتال چس بوداپست نشان داد که علیرضا فیروزجا در مقام اول، آنیش گیری در جایگاه دوم و فابیانو کاروانا در مقام سوم قرار گرفتند. مسابقات از ۱۰ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ در بوداپست مجارستان برگزار شد و ۲۴ شطرنج‌باز برتر جهان در آن حضور داشتند. مجموع جوایز این رقابت‌ها ۶۵۰ هزار دلار بود.

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در روز نخست فینال، علیرضا فیروزجا با نتیجه ۱۱ بر ۹ مقابل آنیش گیری شکست خورد. اما در روز دوم، این بازیکن با امتیاز ۱۲ بر ۸ پاسخ داد. بازی نهایی آرماگدون پس از ۳۵ حرکت به تساوی رسید و فیروزجا با بهره‌گیری از امتیاز مساوی با مهره‌های سیاه، عنوان قهرمانی را نهایی کرد. مگنوس کارلسن نیز با پیروزی مقابل ولادیسلاو آرتمیف در جایگاه هفدهم قرار گرفت.

معرفی نامزدهای انتخابات ریاست فیفا

پرونده نامزدی جیانی اینفانتینو، کازو تاشیما و فیلیپ دیالو برای بررسی صلاحیت به کمیته انتخاباتی فیفا ارجاع شده است. فدراسیون‌های عضو تا اواسط فوریه لیست نامزدهای تاییدشده را دریافت خواهند کرد. اینفانتینو که از سال ۲۰۱۶ ریاست فیفا را بر عهده دارد، در انتخابات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۳ بدون رقیب پیروز شد. پیروزی در انتخابات پیش‌رو می‌تواند او را تا سال ۲۰۳۱ در این سمت نگه دارد.

فیلیپ دیالو، ۶۳ ساله، رییس فدراسیون فوتبال فرانسه است که در ژانویه ۲۰۲۳ پس از استعفای نوئل لوگرائه این سمت را بر عهده گرفت. او در دسامبر ۲۰۲۴ برای یک دوره چهارساله دیگر ابقا شد و یوفا سه روز پیش نامزدی او را در برابر اینفانتینو تایید کرد. کازو تاشیما، ۶۸ ساله و رییس افتخاری فدراسیون فوتبال ژاپن، نخستین ژاپنی است که برای ریاست فیفا نامزد می‌شود و از سال ۲۰۱۵ عضو شورای فیفا بوده است.

تحلیل رقابت‌ها و آینده انتخابات

در سیستم رای‌گیری فیفا، ۲۱۱ فدراسیون ملی عضو دارای یک رای برابر هستند. برای پیروزی در دور اول، نامزد باید از حمایت بیش از ۵۰ درصد اعضا، معادل ۱۰۶ فدراسیون، برخوردار باشد. اگر برنده مشخص نشود، رای‌گیری در دورهای بعدی ادامه می‌یابد تا زمانی که تنها دو نامزد باقی بمانند. در آن مرحله، کسب اکثریت ساده کافی خواهد بود.

مخالفت یوفا با ۵۵ رای و کونکاکاف با ۳۵ رای ممکن است چالش‌هایی ایجاد کند، هرچند کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از تغییر موضع، از اینفانتینو حمایت کرد. اینفانتینو با پیشنهاد افزایش ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون پوندی بودجه توسعه فوتبال، شانس خود را تقویت کرده است. او مدعی است که از حمایت اکثریت جامعه فوتبال جهان برخوردار است. در مقابل، علی دایی و کریم آنصاری نیز در جریان تحولات ورزشی ایران و آسیا قرار دارند.