قهرمانی مقتدرانه نونهالان تکواندو ایران در جهان؛ نایب قهرمانی تیم ملی

کاروان تیم ملی نوجوانان تکواندو ایران پس از کسب ۴ مدال طلا و ۳ مدال برنز و عنوان نایب قهرمانی جهان، با استقبال گرم مسئولان و خانواده‌ها به کشور بازگشت. تیم پسران ایران نیز قهرمان بلامنازع جهان شد.

کاروان پرافتخار تیم ملی تکواندوی نوجوانان ایران، روز یکشنبه، با دستی پر از افتخار، از مرز رازی شهرستان خوی به میهن بازگشت.

این در حالی است که نوجوانان تکواندوکار کشورمان در یکی از دشوارترین ادوار مسابقات قهرمانی جهان، با حضور بیش از ۱۴۰ کشور و رقابت ۹۸۶ تکواندوکار، موفق شدند با اقتدار و شایستگی، بر سکوی نایب قهرمانی جهان بایستند.

حاصل تلاش شبانه‌روزی و غیرت این جوانان، کسب ۴ مدال طلا و ۳ مدال برنز بود که نام ایران را بار دیگر در بالاترین سطوح ورزش دنیا طنین‌انداز کرد.

در این میان، تیم ملی پسران ایران با نمایشی خیره‌کننده و کسب قاطعانه ۳ مدال طلا، شایستگی خود را به عنوان قهرمان بلامنازع این دوره از رقابت‌ها به اثبات رساند و بر سکوی نخست جهان ایستاد.

این موفقیت بزرگ، حاصل سال‌ها برنامه‌ریزی، تلاش مربیان و پشتکار بی‌وقفه ورزشکاران بود که در نهایت به ثمر نشست.

در مراسم استقبال باشکوهی که به مناسبت بازگشت این قهرمانان برگزار شد، حسین نوایی، سرپرست فدراسیون تکواندوی کشور، ضمن تبریک صمیمانه این پیروزی ارزشمند به تمامی دست‌اندرکاران و جامعه ورزش، سطح فنی و رقابت‌های جهانی را فوق‌العاده بالا ارزیابی کرد.

وی با تاکید بر توانمندی‌های نسل جوان تکواندوی ایران، اظهار داشت: «این افتخارآفرینی نشان داد که آینده تکواندوی ایران نه تنها تضمین شده، بلکه شاهد رشد و شکوفایی استعدادهای درخشان دیگری نیز خواهیم بود.»

او همچنین از زحمات مربیان، کادر فنی و تکواندوکاران قدردانی کرد و مدال‌های کسب شده را گواهینامه‌ای بر شایستگی‌های ایران در عرصه جهانی دانست.

در ادامه، ذوالقدر، سرپرست تیم ملی، با اشاره به چالش‌های فراوان موجود در مسیر آمادگی و برگزاری مسابقات، از جمله شرایط سخت میزبانی و فشار روانی بالای رقابت‌ها، از روحیه جنگندگی، غیرت و ایستادگی ملی‌پوشان در برابر حریفان قدرتمند و پرشمار آنان تقدیر و تشکر کرد.

او تاکید کرد که این پیروزی، نتیجه همدلی، تلاش جمعی و از خودگذشتگی تمامی اعضای تیم بود.

این مراسم استقبال که با حضور پرشور ورزشکاران، خانواده‌های آنان، مسئولان ورزشی و مردم قدرشناس همراه بود، به میزبانی شایسته اسکندری، سرپرست هیئت تکواندو استان آذربایجان غربی، و با همکاری رستملو، مسئول امور شهرستان‌ها، برگزار گردید.

در این گردهمایی گرم و صمیمی، سه تن از مدال‌آوران درخشان این دوره از رقابت‌ها، ضمن ابراز خرسندی عمیق از اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میادین بین‌المللی، این پیروزی را به ملت شریف و همیشه سرافراز ایران اسلامی تقدیم کردند.

آنان با شور و هیجان از حس و حال ایستادن بر سکوی قهرمانی و شنیدن سرود ملی کشورشان سخن گفتند و این لحظات را فراموش‌نشدنی توصیف کردند.

تیم ملی تکواندوی نوجوانان ایران، پس از پشت سر گذاشتن اردوهای فشرده آمادگی و با غلبه بر سد رقبای سرسخت جهانی، بار دیگر نام و آوازه ایران را در تالار افتخارات تکواندوی دنیا بلندآوازه ساخت.

این قهرمانان پس از بازگشت به کشور و گذراندن دوره‌ای کوتاه استراحت، بلافاصله خود را برای مراحل بعدی تمرینات سنگین و حضوری قدرتمندانه در مسابقات و رویدادهای آتی آماده خواهند کرد تا افتخارات بیشتری را برای ورزش ایران رقم بزنند.

آمادگی مستمر و حفظ روند رو به رشد، از اولویت‌های فدراسیون و کادر فنی تیم ملی خواهد بود تا این استعدادهای درخشان بتوانند در سطوح بالاتر نیز بدرخشند و جایگاه ایران را در تکواندوی جهان تثبیت کنند.





