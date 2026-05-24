سایت گل خبر داده است که تایسون فیوری و زلاتان ابراهیموویچ، قهرمان بوکس جهان و اسطوره میلان در حال بررسی خرید باشگاه بریتانیایی مورکامب هستند. مدلی مستند برای نتفلیکس با الهام از صعود تیم فوتبال رکسهام تولید میکنند.
سایت گل خبر داده است که تایسون فیوری و زلاتان ابراهیموویچ، قهرمان بوکس جهان و اسطوره میلان در حال بررسی خرید باشگاه بریتانیایی مورکامب هستند و قصد دارند مستندی برای نتفلیکس با الهام از صعود تیم فوتبال رکسهام تولید کنند.
آنها که در دوران حضور ابراهیموویچ در منچستریونایتد به هم نزدیک شدند، اخیراً در ورشو تبلیغی مرتبط با برندی متعلق به فیوری را فیلمبرداری کردند. به گزارش روزنامه «سان»، گفتوگوها بهسرعت به آینده مورکامب کشیده شد و این دو امکان در دست گرفتن هدایت این باشگاه تازه سقوطکرده به نشنال لیگ را بررسی کردهاند. به گفته برخی رسانهها، مستندی با عنوان «خیزش مورکامب» (Rise of Morecambe) نیز بخشی از این پروژه است.
این ایده ظاهراً بهشدت تحت تأثیر موفقیتی است که رایان رینولدز و راب مکالهنی با رکسهام تجربه کردهاند. فیوری و ابراهیموویچ معتقدند شهرت جهانیشان میتواند توجه مشابهی را به باشگاه لنکشایری در شمالغرب انگلستان جلب کند. فیوری و ابراهیموویچ اخیراً در شبکههای اجتماعی با انتشار عکس و تصویر تحت عنوان «با من پرواز کن! چند روز کاری.
خبر بزرگ در راه است» به شایعات دامن زدند. مهاجم پیشین همچنین با انتشار تصاویری از ورشو در کنار فیوری و اشاره به تاریخ اول آگوست (دو ماه دیگر) در دوبلین، به این گمانهزنیها افزود. مبنیه تایسون فیوری نیز مالک ورزشگاه مازوما در مورکامب است.
/n آنطور که برخی رسانهها گزارش میدهند، قطعیت پیشنهاد خرید هنوز منتشر نشده، اما با توجه به حضور عمومی اخیر فیوری و ابراهیموویچ و فعالیتهای آنها در شبکههای اجتماعی، گمانهزنیها درباره وجود چنین پیشنهادی رو به افزایش است
Boxturism Sports Investment History Media