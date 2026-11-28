تیم ساحلی ایران با پیروزی مقابل ژاپن قهرمان آسیا شد. همچنین جزئیات جدیدی از پرونده دیه‌گو گواچی و واکنش‌های مالک تراکتور به نتایج اخیر تیمشان منتشر شد.

تیم فوتبال ساحلی ایران با اقتدار کامل موفق شد عنوان قهرمانی جام ملت‌های آسیا را از آن خود کند. این تیم ملی در دیدار حساس فینال توانست با نتیجه ۳ بر ۱ و با برتری مقابل ژاپن، جام طلایی این رقابت‌های معتبر قاره‌ای را بالای سر برد. این پیروزی در شرایطی رقم خورد که ایران پیش از رسیدن به فینال و با صعود به مرحله نیمه‌نهایی، سهمیه حضور در جام جهانی فوتبال ساحلی را نیز کسب کرده بود.

تاریخچه فینال و جزئیات پیروزی ایران

بازی فینال با شروعی متفاوت آغاز شد و در وقت نخست، تیم ملی ژاپن عملکرد بهتری داشت و توانست ایران را با گل پیش بیندازد. اما در ادامه مسابقه و در وقت دوم، بازیکنان تیم ملی ایران با تغییر ریل بازی، تعادل را به میدان بازگرداندند و نتوانستند عقب بیفتند. این تساوی باعث شد دو تیم با نتیجه یک بر یک به وقت سومی که سرنوشت‌ساز بود، بروند.

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در وقت نهایی و سرنوشت‌ساز، تیم ملی ایران با درخشش بازیکنانش موفق شد دو گل دیگر به ثمر برساند و اختلاف را به نفع خود تغییر دهد. این عملکرد قدرتمند در دقیقه‌های پایانی، مسیر صعود به جام جهانی را هموار کرد و جام قهرمانی آسیا را به باشگاه ایران تقدیم نمود. این عنوان نشان‌دهنده بازگشت قدرت تیم‌های ایرانی در ساحلی آسیاست.

اظهارات شاکر پرونده جنایی مربی سابق آرژانتین

فلورنسیا مرکاو، بازیکن ۳۲ ساله آرژانتینی، در نخستین مصاحبه علنی خود با شبکه خبری سی‌ان‌ان، جزئیات تکان‌دهنده‌ای را از رفتارهای خشونت‌آمیز و جنسی دیه‌گو گواچی، سرمربی سابق تیم‌هایش، فاش کرد. مرکاو اعلام کرد که تنها یک هفته پس از پیوستن به باشگاه ریورپلاته، پیامکی از گواچی دریافت کرد که در آن درخواست عکس برهنه شده بود. این بازیکن تاکید کرد که پس از رد این درخواست، با تهدیدهای شدید جانی از سوی سرمربی روبرو شد.

بر اساس اظهارات مرکاو، گواچی در تمرینات با رفتارهای فیزیکی آزاردهنده همراه با تهدید به کشتن او و تمام خانواده‌اش، فشار روانی شدیدی وارد می‌کرد. این فشارهای مستمر منجر به اقدام به خودکشی در یکی از لحظات بحرانی شد. مرکاو یکی از پنج بازیکنی است که شکایت جدیدی علیه گواچی در فیفا ثبت کرده و این در حالی است که پنج بازیکن دیگر از جمله گابریلا گارتون نیز پیش‌تر شکایت‌های مشابهی داشته‌اند.

واکنش‌های حقوقی و پیامدهای سیاسی پرونده

پرونده دیه‌گو گواچی پیچیدگی‌های حقوقی و سیاسی زیادی پیدا کرده است. کمیته تحقیقات فیفا در سال ۲۰۲۱ نقض منشور اخلاقی را تایید کرده بود اما شعبه قضایی کمیته اخلاق به دلیل کمبود شواهد او را تبرئه کرد. گابریلا گارتون در واکنش به این حکم اعلام کرد که شهادت پنج بازیکن کافی نیست. گواچی که تمام اتهامات را رد می‌کند، در حال حاضر در ایتالیا و به‌صورت داوطلبانه در یک تیم پایه فعالیت می‌کند.

مسئله از اینجا فراتر رفته که آندره‌آ گواچی، همسر مربی، در تدوین لایحه‌ای در آرژانتین مشارکت کرده که مجازات زندان برای اتهام‌زنی دروغین در پرونده‌های خشونت جنسی را تشدید می‌کند. منتقدان هشدار داده‌اند که این لایحه در دولت خاویر میلی می‌تواند حقوق زنان را تضعیف کند. با این حال مرکاو اعلام کرده که با وجود ترس از انتقام‌جویی، تا پایان مسیر برای روشن شدن حقیقت ایستاده است.

واکنش مالک تراکتور به نتایج و مسائل قراردادی

زهرا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، درباره عملکرد این تیم در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا اظهارات مهمی داشت. او انتخاب عمان به‌عنوان میزبان مسابقات آسیایی را اشتباه صددرصدی دانست و گفت که سفرهای طولانی بازیکنان روی عملکرد تیم تاثیر گذاشته است. زنوزی خود را مقصر اصلی دانست و از هواداران خواست خستگی بازیکنان را درک کنند. او همچنین اعلام کرد که تیم در نیم‌فصل تقویت خواهد شد.

زنوزی درباره اتفاقات دیدار تراکتور و ملوان در انزلی نیز توضیح داد که پرونده در کمیته استیناف است و در صورت عدم نتیجه مطلوب، به فیفا و CAS ارجاع داده خواهد شد. او همچنین از تهیه گزارشی درباره اتفاقات ۱۰ تا ۱۲ مسابقه خبر داد تا بررسی شود آیا داوران و ناظران کوتاهی کرده‌اند یا گزارش‌های خلاف واقع ارائه شده است. او تاکید کرد که شعارهای توهین‌آمیز در هیچ ورزشگاهی نباید تکرار شود.

انتقاد از اظهارات بیرانوند و وضعیت منچسترسیتی

در بخش دیگری از صحبت‌های خود، زنوزی انتخاب علیرضا بیرانوند به‌عنوان مرد سال فوتبال آسیا را افتخاری بزرگ برای تراکتور و فوتبال ایران دانست. با این حال، او از اظهارات رسانه‌ای این دروازه‌بان درباره مسائل قراردادی انتقاد کرد و گفت بهتر است مشکلات با مسئولان باشگاه حل شود نه اینکه در رسانه‌ها مطرح شود. او امیدوار است هم‌تیمی‌ها هوای یکدیگر را داشته باشند.

در پایان، کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس حکمی را در شهریور امسال منتشر کرد که منچسترسیتی را به نقض قوانین مالی در طول ۹ فصل محکوم کرده است. این خبر نشان‌دهنده نظارت دقیق نهادهای نظارتی بر باشگاه‌های بزرگ اروپایی در زمینه شفافیت مالی است و می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات جدیدی در ساختار باشگاه‌های انگلیسی شود.