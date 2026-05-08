نت‌بلاکس اعلام کرد قطع اینترنت در ایران به هفتادمین روز خود رسیده و از مرز ۱۶۵۶ ساعت فراتر رفته است. این سازمان تاکید کرد محدودیت‌های اینترنتی به افراد دارای معلولیت، دانشجویان و کسب‌وکارهای کوچک آسیب می‌زند. در همین حال، حمله به نفتکش چینی در تنگه هرمز و تحریم‌های آمریکا علیه معاون وزارت نفت عراق، تنش‌های منطقه‌ای را تشدید کرده است. همچنین، نتایج انتخابات محلی در انگلستان و تغییر نگاه جهانی به آمریکا از دیگر خبرهای مهم این هفته است.

نت‌بلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، ۱۸ اردیبهشت اعلام کرد قطع اینترنت در ایران اکنون به هفتادمین روز خود رسیده و از مرز ۱۶۵۶ ساعت فراتر رفته است.

نت‌بلاکس افزود دسترسی دیجیتال در زمان بحران امری حیاتی است و محدود کردن خدمات اینترنتی بیش از همه به افراد دارای معلولیت، دانشجویان، کسب‌وکارهای کوچک و عموم مردم آسیب می‌زند. این سازمان تاکید کرد که چنین محدودیت‌هایی نه تنها حقوق شهروندی را نقض می‌کند، بلکه مانع از دسترسی به اطلاعات حیاتی، خدمات پزشکی آنلاین و فرصت‌های آموزشی می‌شود.

در همین حال، وزارت امور خارجه چین اعلام کرد شماری از شهروندان این کشور در نفتکش چینی که ۱۷ اردیبهشت در تنگه هرمز هدف قرار گرفت، حضور دارند. مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، پیش‌تر از حمله موشکی جمهوری اسلامی به این نفتکش خبر داده بود. این حمله در حالی رخ داد که تنش‌های منطقه‌ای به اوج خود رسیده و نگرانی‌ها از احتمال گسترش درگیری‌ها افزایش یافته است.

از سوی دیگر، وزارت نفت عراق اتهام‌های آمریکا علیه علی معارج البهادلی، معاون این وزارتخانه، را رد کرد و از آمادگی خود برای بررسی این موضوع خبر داد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ۱۷ اردیبهشت البهادلی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و اعلام کرد او از جایگاه خود برای انحراف مسیر انتقال و فروش نفت به نفع حکومت ایران و تسهیل کمک به شبه‌نظامیان تروریستی همسو با جمهوری اسلامی استفاده کرده است.

این تحریم‌ها در حالی اعمال شد که روابط ایران و عراق در زمینه‌های اقتصادی و امنیتی حساسیت بالایی پیدا کرده است. در همین زمینه، فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به محاصره دریایی بنادر جنوب ایران گفت: «با توجه به اینکه این جنگ اقتصادی فشار سنگینی بر مردم وارد می‌کند، چه از طریق تنگه هرمز و چه در داخل کشور از طریق گرانی و تورم، آسیب‌پذیری در این زمینه بالاست و باید بسیار مراقب باشیم.

» او ادامه داد: «اکنون دشمنان وارد جنگ اقتصادی شده‌اند، زیرا دیده‌اند که در جنگ نظامی نمی‌توانند ضربه وارد کنند. » مالکی افزود: «محاصره تنگه هرمز و محاصره اقتصادی آخرین ترفند آمریکایی‌ها نیست و قطعا آن‌ها به دنبال سناریوهای دیگری هستند. بر همین اساس، ما نه به بحث مذاکره اعتماد داریم و نه آتش‌بس را قبول می‌کنیم. » این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی‌ها از احتمال گسترش درگیری‌های منطقه‌ای و تأثیرات آن بر اقتصاد جهانی افزایش یافته است.

در عرصه سیاسی، نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، شامگاه ۱۷ اردیبهشت نشستی ویژه برگزار کرد. کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داد این جلسه پس از دومین گفت‌وگوی تلفنی نتانیاهو با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، برگزار شد. نتایج اولیه انتخابات شوراهای محلی در انگلستان نشان می‌دهد حزب راستگرای «ریفورم» پیشروی قابل توجهی داشته و حزب کارگر در چندین منطقه کرسی‌های خود را از دست داده است. کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، در واکنش به شکست حزب کارگر اعلام کرد از سمت خود کناره‌گیری نمی‌کند.

او گفت: «ما چند تصمیم گرفتیم که از نظر تثبیت اقتصاد، سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی و کشیده نشدن به جنگ ایران، تصمیم‌های درستی بودند. » استارمر ادامه داد: «اما در عین حال، اشتباهات غیرضروری هم داشتیم. وظیفه من اکنون این است که گام‌هایی را برای ایجاد تغییری که مردم می‌خواهند و شایسته آن هستند، مشخص کنم.

» این در حالی است که بر اساس یافته‌های یک پژوهش سالانه درباره دموکراسی، نگاه مثبت جهانی به آمریکا برای دومین سال پیاپی کاهش یافته و اکنون از نگاه به روسیه نیز منفی‌تر شده است. خبرگزاری رویترز جمعه ۱۸ اردیبهشت نوشت بنیاد «اتحاد دموکراسی‌ها» مستقر در دانمارک که سفارش‌دهنده این نظرسنجی بود، اعلام کرد آمریکا همچنین پس از روسیه و اسرائیل، «بیش از هر کشور دیگری به‌عنوان تهدیدی برای جهان معرفی شده است.

» این تغییر در نگاه جهانی به آمریکا در حالی رخ می‌دهد که سیاست‌های خارجی این کشور در منطقه خاورمیانه و به‌ویژه در قبال ایران، مورد نقد گسترده قرار گرفته است. جواد مرگدری‌نژاد، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه گلستان، نسبت به خطر کاهش تولید و بیکاری کارگران هشدار داد و اعلام کرد فشار تورمی و رشد شدید هزینه‌های تولید به افزایش قیمت شن و ماسه از بهمن ۱۴۰۴ انجامیده است.

او گفت کاهش ظرفیت تولید، فرسودگی ماشین‌آلات و کمبود قطعات می‌تواند به تعطیلی واحدها و از دست رفتن فرصت‌های شغلی منجر شود و پروژه‌های عمرانی را با مشکل روبه‌رو کند. این هشدار در حالی مطرح می‌شود که تورم و گرانی در ایران به سطحی خطرناک رسیده و بسیاری از صنایع با چالش‌های جدی مواجه هستند





