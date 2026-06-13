دولت ترامپ با صدور دستوری ناگهانی، دسترسی به پیشرفته‌ترین مدل‌های هوش مصنوعی آنتروپیک را برای کاربران غیرآمریکایی مسدود کرد. این اقدام واکنش‌های گسترده‌ای را در اروپا برانگیخته و خواستار سرمایه‌گذاری بر روی فناوری‌های بومی شده است.

شرکت آمریکایی آنتروپیک که یکی از پیشروترین شرکت‌های هوش مصنوعی جهان محسوب می‌شود، اعلام کرد به دنبال دستور دولت ترامپ، دسترسی به پیشرفته‌ترین مدل‌های زبانی خود یعنی Fable 5 و Mythos 5 را برای کاربران غیرآمریکایی مسدود کرده است.

این تصمیم ناگهانی که در قالب یک نامه رسمی از سوی دولت آمریکا به این شرکت ابلاغ شده، با استناد به نگرانی‌های امنیت ملی اتخاذ شده است. آنتروپیک در بیانیه‌ای اعلام کرد که برای رعایت این دستور، مجبور به توقف فوری دسترسی به این دو مدل برای تمام مشتریان خود در سراسر جهان شده است.

این رویداد بی‌سابقه نه تنها جامعه فناوری را شوکه کرد، بلکه واکنش‌های تند و نگران‌کننده‌ای را از سوی سیاستمداران و تحلیلگران اروپایی به دنبال داشته است. بسیاری از رهبران اروپایی این اقدام را یک زنگ خطر جدی برای حاکمیت دیجیتال قاره سبز تلقی می‌کنند. برونو رتایو، وزیر پیشین کشور فرانسه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: واشنگتن با این تصمیم نشان داد که وابستگی فناورانه به دیگران می‌تواند یک شبه قطع شود.

او بر لزوم سرمایه‌گذاری بر روی فناوری‌های بومی و استفاده از مزیت‌های منحصر به فرد فرانسه مانند برق هسته‌ای و شرکت‌های قدرتمند هوش مصنوعی تأکید کرد. از سوی دیگر، کارنز، وزیر پیشین نیروهای مسلح بریتانیا، این اقدام را نمادی از افول صنعت و فناوری کشورش دانست و گفت پژوهشگران و شرکت‌های بریتانیایی که از این مدل‌ها استفاده می‌کردند اکنون با بن‌بست مواجه شده‌اند.

این رویداد بار دیگر بحث‌های مربوط به حاکمیت فناوری و استقلال دیجیتال را در اروپا داغ کرده است. سیاستمدارانی مانند تاگندهات از آلمان و باردل از فرانسه بر این باورند که هوش مصنوعی به زیرساختی حیاتی تبدیل شده است و کشورهایی که مدل‌های بومی خود را توسعه ندهند، در آینده به تصمیمات قدرت‌های دیگر وابسته خواهند بود.

اروپا در حالی که از یک طرف با هزینه‌های بالای انرژی و تأکید بر ایمنی مواجه است، از طرف دیگر نیازمند ایجاد موتورهای رشد فناوری خود است. این تصمیم آمریکا شتاب‌دهنده‌ای برای رقابت ژئوپلیتیک بر سر هوش مصنوعی محسوب می‌شود و اروپا را به سمت سرمایه‌گذاری بیشتر در فناوری‌های بومی و حمایت از نوآوران داخلی سوق می‌دهد.

بدون شک، آینده قدرت در قرن بیست و یکم به تسلط بر فناوری‌های هوش مصنوعی گره خورده است و اروپا نباید در این رقابت عقب بماند





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