بررسی قطع کامل اینترنت ایران در آبان ۱۳۹۸، تأثیر آن بر انتشار اخبار و افشای آمار ۱۵۰۰ کشته توسط رویترز پس از بازگشت اتصال.

در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که با اعلام افزایش قیمت بنزین پنجشنبه‌شب آغاز شد و صبح شنبه ۲۵ آبان با بستن راه‌ها در تهران گسترش یافت، حکومت ایران دسترسی شهروندان به اینترنت جهانی را به طور کامل مسدود کرد. این خاموشی دیجیتال هم‌زمان با سرکوب خشونت‌آمیز معترضان رخ داد و راه‌های اصلی انتشار خبر و تصویر را برای روزها مسدود ساخت. با این اقدام، مردم از اطلاع‌رسانی درباره وقایع جاری و ارتباط با شهرهای دیگر محروم شدند و گزارش‌های شلیک به معترضان از دید عموم پنهان ماند.

مکانیسم قطع اینترنت و محدودیت دسترسی

قطع سراسری اینترنت در آبان ۹۸ به گونه‌ای انجام شد که ارتباط با مرزهای دیجیتال کشور از بین رفت، در حالی که شبکه داخلی همچنان فعال بود. بانک‌ها، سازمان‌های دولتی و وب‌سایت‌های تأیید شده به کار خود ادامه دادند، اما دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، موتورهای جست‌وجو و سایت‌های خارجی مسدود گردید. وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌ها عملاً غیرفعال شدند و هیچ راه معمولی برای اتصال به برون‌مرزها باقی نماند.

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این اقدام در مقایسه با اعتراضات سال ۱۳۸۸ که تنها محدودیت‌های مقطعی و منطقه‌ای داشت، تفاوت ماهوی داشت و به اجراي کامل طرح شبکه ملی اطلاعات منجر شد. در روزهای بعد، دولت تلاش کرد با معرفی موتورهای جست‌وجوی داخلی و پیام‌رسان‌های بومی خلأ ایجاد شده را پر کند، اما این پلتفرم‌ها نه تنها ناکارآمد بودند، بلکه اعتماد عمومی نیز وجود نداشت. بخش بزرگی از زندگی روزمره، جست‌وجوی اخبار، استفاده از نقشه‌ها و ارتباط با بستگان به دلیل نبود جایگزین‌های کارآمد مختل شد.

تجربه اجتماعی و قطع ارتباطات مردمی

مردم برای جبران ناتوانی در دسترسی به اینترنت، به تماس‌های تلفنی و روایت‌های دهان‌به‌دهان روی آوردند، اما این روش‌ها نتوانستند جایگزین شبکه گسترده آنلاین شوند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که حتی اتصال‌های غیررسمی از طریق سرورهای شخصی نیز امکان‌پذیر نبودند و شبکه‌های اجتماعی ناگهان خالی از حضور کاربران شدند. این وضعیت بیش از یک هفته ادامه یافت و باعث شد حقایق پشت دیوار خاموشی اطلاعاتی پنهان بماند.

در این مدت، اعتراضات در شهرهای مختلف با ورود نیروهای امنیتی به درگیری کشیده می‌شد، اما امکان پیگیری هم‌زمان وقایع از طریق فضای دیجیتال وجود نداشت. تنها با ورود فیلترشکن‌های جدید در روزهای پایانی قطعی، اتصال برقرار شد، اما این بازگشت جزئی نمی‌توانست حجم بی‌خبری ایجاد شده را جبران کند. تجربه آبان ۹۸ برای نخستین بار به شکلی ملموس نشان داد که چگونه زندگی مدرن در غیاب ارتباط با جهان خارج مختل می‌شود.

افشای ابعاد سرکوب و گزارش کشته‌شدگان

پس از بازگشت اینترنت، ویدیوها و تصاویر شهروندان که در روزهای قطعی پنهان مانده بودند، به سرعت منتشر شدند و ابعاد وقایع را آشکار ساختند. گزارش رویترز از کشته شدن ۱۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات چندروزه آبان و تصاویر تیراندازی به مردم در نیزارهای ماهشهر، نمونه‌هایی از واقعیاتی بود که پس از رفع فیلتر در معرض دید جهان قرار گرفت. این افشاگری‌ها نشان داد که قطع ارتباطات چگونه به پنهان ماندن شواهد سرکوب کمک کرده بود.

نتیجه نهایی این تجربه تاریخی نشان داد که نگرانی از تکرار چنین خاموشی دیجیتالی دیگر یک فرض دور از ذهن نیست. آبان ۱۳۹۸ نقطه عطفی در تاریخ ارتباطات ایران بود که اهمیت دسترسی آزاد به اطلاعات و پیامدهای قطع سراسری اینترنت را برای نخستین بار به اثبات رساند.