قطع اینترنت در ایران: ۱۰۰۰ ساعت اختلال و اعتراضات گسترده

با گذشت حدود ۱۰۰۰ ساعت از قطع اینترنت در ایران، مردم همچنان از محدودیتها و مشکلات ناشی از آن رنج میبرند. این اقدام، که از زمان افزایش تنشها با ایالات متحده آغاز شده، بر زندگی روزمره، کسبوکارها و ارتباطات مردم تاثیر منفی گذاشته است. اعتراضات در شبکههای اجتماعی افزایش یافته و کاربران خواستار دسترسی آزاد به اینترنت هستند.
از زمان آغاز تنشها میان ایران و ایالات متحده، دسترسی به اینترنت در ایران به شدت محدود شده و قطع گسترده اینترنت ، زندگی روزمره، کسبوکارها و ارتباطات مردم را تحت تاثیر قرار داده است. حدود ۱۰۰۰ ساعت از قطع اینترنت در ایران میگذرد، و از زمان آغاز درگیریها، جمهوری اسلامی اینترنت را بر روی مردم بسته است. در این مدت، تنها تعداد محدودی با پرداخت هزینههای گزاف، به اینترنت دسترسی داشتهاند، آن هم با محدودیتها و قطعیهای مکرر.
مقامات حکومتی ایران، دسترسی به اینترنت جهانی را به اعضا و نزدیکان حکومت محدود کردهاند و به نظر میرسد اینترنت به ابزاری برای کنترل و نظارت تبدیل شده است.\پیشتر، سخنگوی دولت ایران از تخصیص «سیمکارت سفید» به کسانی که قادر به انعکاس صدای مردم بودند، خبر داده بود، اما پس از مدتی، سیمکارتهای خبرنگاران نیز از دسترس خارج شدند و این نشاندهنده پیچیدگی و تناقض در سیاستهای اینترنتی است. شهروندان ایرانی عمدتاً به «شبکه ملی اطلاعات» محدود شدهاند، که یک شبکه داخلی است و دسترسی به اطلاعات و ارتباطات جهانی را با محدودیتهای جدی مواجه میکند. استارلینک، به عنوان یکی از راههای اصلی برای دسترسی به اینترنت جهانی، با محدودیتهای قانونی روبرو شده و استفاده یا در اختیار داشتن آن میتواند تا دو سال حبس را به دنبال داشته باشد. حکومت ایران به طور مداوم در تلاش است تا این دستگاهها را شناسایی و ضبط کند، که این امر نشان از تلاش برای کنترل شدیدتر بر فضای اینترنت دارد. این محدودیتها، همراه با افزایش قیمت ویپیان و کانفیگها، دسترسی به اینترنت را برای مردم دشوارتر کرده است.\قطع اینترنت، حتی پس از اعلام آتشبس، ادامه دارد و موجی از انتقادات و اعتراضات را در شبکههای اجتماعی به دنبال داشته است. کاربران در داخل و خارج از ایران، با هشتگ «اینترنت» خواستار برقراری دسترسی آزاد به اینترنت شدهاند. بسیاری از کاربران، از دشواریهای زندگی بدون اینترنت، نگرانیهای خود در مورد خانوادههایشان، و اختلال در زندگی روزمره و کسبوکارهایشان سخن میگویند. رکود کسبوکارهای آنلاین، بیکاری و مشکلات معیشتی ناشی از قطع اینترنت، از دیگر پیامدهای این محدودیتهاست. کاربران شبکههای اجتماعی این اقدام را به ضرر مردم تلقی کرده و خواستار بازگشایی اینترنت هستند. بسیاری از کاربران معتقدند خسارات ناشی از قطع اینترنت، از جنگ هم بیشتر بوده و این اقدام را به عنوان یک نقض آشکار حقوق شهروندی میدانند. از دست رفتن فرصتهای شغلی، مشکلات در دسترسی به اطلاعات و قطع ارتباط با جهان خارج، از جمله نگرانیهای جدی مردم است. اینترنت در عصر حاضر، به عنوان یک نیاز اساسی و پیشپاافتاده در نظر گرفته میشود و محدود کردن آن، عواقب جدی برای جامعه دارد. نگرانیها در مورد دائمی شدن این محدودیتها و ایجاد اینترنت طبقاتی نیز وجود دارد، که این امر میتواند تبعیض در دسترسی به اطلاعات و ارتباطات را تشدید کند
