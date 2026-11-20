مدیرکل منابع طبیعی تهران از قطع ۸۰۰۰ اصله درخت خشکیده در بوستان یاس فاطمی خبر داد و اعلام کرد کاشت گونه‌های مقاوم به خشکی تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

رضا بیانی مدیرکل منابع طبیعی استان تهران خبر از حذف درختان آسیب‌دیده در فضای سبز پایتخت داده است. این مقام مسئول اعلام کرد حدود ۸۰۰۰ اصله درخت خشکیده بر اثر کم‌آبی و آفت‌زدگی در بوستان یاس فاطمی قطع شده‌اند. این اقدام در راستای حفظ تعادل اکولوژیک و جلوگیری از گسترش بیماری درختان انجام شده است.

جزئیات عملیات هرس در بوستان یاس فاطمی

رضا بیانی در تشریح روند حذف درختان اضافه توضیح داد که نشانه‌گذاری و چکش زدن درختان آلوده همزمان با پارک‌های چیتگر و سرخه حصار انجام شده است. دلیل این انتخاب وجود آفت و خشکیدگی شدید بود که بقای آن‌ها را غیرممکن کرده بود. این درختان بر اثر شرایط نامساعد اقلیمی و کمبود منابع آبی دچار ضعف شدید شده بودند.

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طبق آمار رسمی ارائه شده توسط مدیرکل منابع طبیعی، تعداد درختان قطع شده در بوستان یاس فاطمی کمتر از دو پارک جنگلی دیگر بود. عملیات هرس این بوستان با حدود ۸۰۰۰ اصله درخت خشکیده به اتمام رسید. این رقم نشان‌دهنده گسترش محدود این مشکل در مقایسه با مناطق دیگر تهران است.

برنامه کاشت گونه‌های مقاوم به خشکی

در مرحله بعدی عملیات بازسازی، حدود ۱۶۰۰ اصله درخت جایگزین در بوستان یاس فاطمی کاشته شده است. این روند ادامه دارد و قرار است تا پایان سال جاری با گونه‌های بومی و نیاز آبی کم تکمیل شود. گونه‌های انتخابی شامل زبان‌گنجشک، اقاقیا و بلوط هستند که مقاومت بالایی دارند.

این پروژه دارای طرح مصوب است و هدف آن ایجاد فضای سبز پایدار با حداقل مصرف آب است. انتخاب گونه‌های مقاوم به خشکی راهکاری هوشمندانه برای مقابله با چالش کم‌آبی در تهران است. مدیرکل منابع طبیعی تاکید کرد که این روند جایگزینی تا پایان سال در حال انجام است.

وضعیت پارک‌های چیتگر و سرخه حصار

پیش از این جنگل دست‌کاشت غرب تهران یا چیتگر با مشکل جدی مواجه شد و بسیاری از درختان خود را از دست داد. سپس خبر خشکیدگی و قطع درختان در سرخه حصار نیز به رسانه‌ها راه یافت و جنجال زیادی ایجاد کرد. حالا نوبت به پارک یاس فاطمی رسیده تا این اقدامات در آن نیز انجام شود.

رضا بیانی درباره وضعیت کلی پروژه در پارک‌های چیتگر و سرخه حصار توضیح داد که قرار است تا پایان سال حدود ۶۰۰۰ اصله درخت دیگر جایگزین شود. تامین آب این درختان جدید نیز بخشی از برنامه اجرایی است. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش مسئولین برای نوسازی فضای سبز تهران است.

نتیجه نهایی و چشم‌انداز آینده

کاشت درختان جایگزین در چیتگر، سرخه حصار و بوستان یاس فاطمی تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید. این برنامه جامع شامل حذف درختان بیمار و جایگزینی آن‌ها با گونه‌های سازگار است. هدف نهایی حفظ تنوع زیستی و کاهش مصرف آب در پارک‌های جنگلی تهران است.