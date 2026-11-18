علی احمدنیا رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت از قطع گاز ۱۱ دستگاه دولتی به دلیل مصرف بی‌رویه خبر داد و تاکید کرد دولت اجازه بدمصرفی را نمی‌دهد.

علی احمدنیا ، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت، در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس بیانیه‌ای مهم منتشر کرد و از اقدام سخت‌گیرانه دولت برای مقابله با مصرف نادرست منابع در بخش عمومی خبر داد. وی تصریح کرد که زمانی که از مردم خواسته می‌شود در مصرف صرفه‌جویی کنند، دستگاه‌های دولتی نباید الگوی بدمصرفی باشند. این مقام عالی‌رتبه دولت تاکید کرد که دولت هیچ دستگاه دولتی را مجاز به مصرف نادرست تحت هر بهانه‌ای نخواهد دانست.

قطع گاز ۱۱ دستگاه دولتی به دلیل تخلف از دستورالعمل‌ها

بر اساس اطلاعات منتشر شده، هفته گذشته گاز ۱۱ دستگاه دولتی و عمومی به دلیل مصرف بی‌رویه و عدم رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی قطع شده است. این اقدام عملی نشان‌دهنده جدیت دولت در اجرای سیاست‌های صرفه‌جویی است. مسئولان دولتی معتقدند که تداوم مصرف نادرست در ادارات دولتی، اعتبار بخشنامه‌های صرفه‌جویی ابلاغی به جامعه را زیر سوال خواهد برد و باید راهکارهای قاطع برای پیشگیری از آن اتخاذ شود.

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اولین شرط صرفه‌جویی اصلاح عملکرد دولت است

احمدنیا در توئیت خود با هشتگ #اول_دولت_باید_درست_مصرف_کند، خواستار اصلاح الگوی مصرف در بخش حاکمیتی شد. وی بر این باور است که دولت به عنوان الگوی اصلی جامعه، موظف است پیشگام رعایت قوانین مصرف باشد. اگر دولت بخواهد از مردم صرفه‌جویی بخواهد، خود نباید در دستگاه‌های تابعه شاهد بدمصرفی باشد. این دیدگاه نشان می‌دهد که اعتماد عمومی به سیاست‌های ارباب رجوعی و عمومی، منوط به اصلاح رفتار نهادی حاکمیت است.

تاکید بر مجازات تخلفات انرژی در نهادهای عمومی

مقامات دولتی اعلام کرده‌اند که هرگونه تخلف از مقررات انرژی در دستگاه‌های دولتی با برخورد قاطع مواجه خواهد شد. هدف از این اقدامات، ایجاد فرهنگ صرفه‌جویی از بالا به پایین است. قطع گاز ۱۱ دستگاه دولتی، پیامی روشن برای سایر نهادهای عمومی است که هرگونه توجیهی برای مصرف نادرست پذیرفته نیست. این رویکرد پیشگیرانه، تلاش دارد تا از اتلاف منابع ملی جلوگیری کند و بودجه دولت را بهینه‌سازی نماید.