یک منبع مطلع می‌گوید تا این لحظه هیچ چیزی درباره سفر هیات ایرانی به ژنو قطعی نشده و بررسی‌ها و رایزنی‌ها در این زمینه نهایی نشده است. خبرگزاری تسنیم نقل از این منبع تأکید کرده که در طی ساعات آینده مشخص خواهد شد که هیئت ایرانی فردا در ژنو حضور می‌یابد یا خیر. این گزارش در میان اخبار مرتبط با توافق با ایران، تغییرات آب‌وهوایی و نوسانات اقتصادی در ایران و جهان منتشر شده است.

یک منبع مطلع اعلام کرده است که تاکنون هیچ قطعیتی درباره سفر هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به ژنو صورت نگرفته و بررسی‌ها و گفتگوهای مربوط به این موضوع هنوز به نتیجه نرسیده است.

این منبع دو بار تأکید کرده که وضعیت س فر هیئت ایرانی در حال حاضر قطعی نیست و طی ساعات آینده مشخص خواهد شد که آیا این هیئت فردا در ژنو حضور خواهد داشت یا خیر. در صورت مثبت بودن پاسخ، جزئیات این سفر خواهند بود. این خبر در حالی مطرح شده که اخبار دیگری نیز درباره توافقات بین‌المللی و شرایط اقتصادی در حال انتشار هستند.

Gli هواشناسی تهران نیز غرق در بحث‌هایRegarding هوای گرم تا یکشنبه است و ناتو تأکید کرده که توافق با ایران گامی مثبت به سوی ثبات است. همچنین پوتین در مورد یادداشت تفاهم ایران و آمریکا صحبت کرده و قیمت طلا و سکه نیز با نوسانات قابل توجهی مواجه شده‌اند. در عین حال اختلال در چند بانک و حوادث پلیس نیویورک نیز خبرهای جدایی‌نیافته‌ای هستند





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