قطع ارتباطات مستقیم ایران و آمریکا پس از تهدید ترامپ / بمباران بازار سید اسماعیل و آخرین اخبار

پس از تهدید ترامپ به محو تمدن ایران، ایران ارتباط مستقیم خود با آمریکا را قطع کرد. بمباران بازار سید اسماعیل تهران و اعلام آمار شهدا و مصدومین، از دیگر اخبار مهم امروز است. در این میان نوسانات قیمت ارز و اخراج افشین پیروانی از پرسپولیس از دیگر رویدادها است. سیدمحمد خاتمی نیز خواستار وحدت ملی شد.
بمباران بازار سید اسماعیل تهران / آمار شهدا و مصدومین اعلام شد. والاستریت ژورنال به نقل از یک منبع دیپلماتیک در خاورمیانه گزارش داده است که تمام تماسهای مستقیم میان ایران و آمریکا پس از تهدید جدید ترامپ به محو تمدن ایران قطع شده است. این روزنامه آمریکا یی نوشت که به گفته مقامات خاورمیانه، در پی تهدید صبح سهشنبه دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا ، مبنی بر نابودی «تمام تمدن» ایران ، این کشور ارتباطات مستقیم خود با ایالات متحده را قطع کرده است.
هرچند که گفتگوها با میانجیگران آتشبس همچنان ادامه دارد. به گفته این مقامات، این اقدام تلاشها برای دستیابی به توافق تا ضربالاجل ساعت ۸ شب سهشنبه (به وقت واشنگتن، بامداد چهارشنبه به وقت تهران) را موقتاً پیچیده کرده، اما باعث توقف کامل مذاکرات نشده است. والاستریت ژورنال در ادامه می نویسد که یکی از این مقامات اظهار داشت که ایران قصد دارد با قطع ارتباطات، سیگنالی مبنی بر نارضایتی و ایستادگی ارسال کند. هنوز مشخص نیست که آیا مذاکرات مستقیم پیش از پایان ضربالاجل از سر گرفته خواهد شد یا خیر. کاخ سفید نیز بلافاصله به درخواستها برای اظهارنظر در این باره پاسخ نداد. این رویدادها در حالی رخ میدهند که تنشها میان ایران و آمریکا در ماههای اخیر به شدت افزایش یافته و نگرانیها از وقوع درگیری نظامی در منطقه نیز بالا گرفته است. قطع ارتباطات مستقیم میان دو کشور میتواند گامی برای تشدید این تنشها تلقی شود. در این میان، نقش میانجیگران در تلاش برای حفظ کانالهای ارتباطی و جلوگیری از گسترش بحران، بسیار حیاتی به نظر میرسد. تحلیلگران معتقدند که این اقدام ایران، واکنشی به سیاستهای فشار حداکثری آمریکا و همچنین تهدیدهای نظامی این کشور است. آنها همچنین بر این باورند که ایران با این اقدام، قصد دارد به آمریکا نشان دهد که در برابر تهدیدات تسلیم نخواهد شد و از منافع ملی خود دفاع میکند. بررسی دقیقتر این تحولات، نشاندهنده پیچیدگیهای روابط میان ایران و آمریکا است. این روابط، تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله مسائل هستهای، تحریمها، حمایت از گروههای نیابتی و رقابتهای منطقهای قرار دارد. قطع ارتباطات مستقیم، میتواند به عنوان یک تاکتیک سیاسی برای اعمال فشار بر آمریکا و یا نشان دادن موضع ایران در قبال تهدیدات، تفسیر شود. در عین حال، این اقدام میتواند خطر سوءتفاهمها و محاسبات اشتباه را نیز افزایش دهد و دستیابی به راهحلهای دیپلماتیک را دشوارتر کند. از سوی دیگر، اطلاعیه سپاه درباره خنثیسازی یک بمب آمریکایی در لرستان + عکس منتشر شده که نشان از تداوم تنشها در جبهه های دیگر دارد. همچنین سازمان جهانی بهداشت تجاوز به زیرساختهای درمانی ایران را تأیید کرده است. در این میان، اخباری نیز از وضعیت اقتصادی و ورزشی کشور به گوش می رسد. قیمت دلار و طلا در بازار آزاد همچنان در حال نوسان است و افشین پیروانی از پرسپولیس اخراج شده است. سیدمحمد خاتمی نیز در بیانیهای از همه گروهها و گرایشهای سیاسی خواست تا در این شرایط حساس، برای دفاع از وطن و یکپارچگی کشور متحد شوند. این سخنان نشان از اهمیت حفظ وحدت ملی و مقابله با چالشهای پیشرو دارد. با توجه به این وقایع، ارزیابی دقیق شرایط و اتخاذ تصمیمات مناسب، برای حفظ منافع ملی و جلوگیری از تشدید بحران، بیش از هر زمان دیگری ضروری است. همچنین در این شرایط، نقش رسانهها در ارائه اطلاعات دقیق و بیطرفانه و جلوگیری از انتشار اخبار نادرست و شایعات، بسیار حیاتی است. تلاش برای حفظ آرامش و اجتناب از هرگونه اقدامی که منجر به تشدید تنشها شود، باید در اولویت قرار گیرد. حفظ هوشیاری و آمادگی در برابر هرگونه تهدیدی، از دیگر نکات مهم در این شرایط است
