شرکت گاز فارس از قطع جریان گاز در محله‌های خاص شیراز روز شنبه ۷ آذر خبر داد. این قطعی به مدت ۴ ساعت و جهت انجام عملیات تعمیراتی انجام خواهد شد.

شرکت گاز استان فارس اطلاعیه‌ای را منتشر کرد که بر اساس آن، جریان تأمین گاز در بخش‌هایی از کلان‌شهر شیراز روز شنبه هفتم آذر ماه دچار اختلال خواهد شد. این تصمیم به منظور اجرای عملیات تعمیراتی در شبکه زیرساخت گاز اتخاذ شده است و شهروندان ساکن در مناطق هدف باید برای این وقفه آماده باشند. پیش‌بینی می‌شود این وضعیت موقتی حداکثر به مدت چهار ساعت به طول بینجامد.

جزئیات جغرافیایی و زمان‌بندی دقیق قطع‌ها

روابط عمومی شرکت گاز استان فارس با ارائه جزئیات دقیق جغرافیایی اعلام کرد که محدودیت تأمین سوخت در محدوده خیابان‌های شهید فرزدقی، خیابان ترابری و همچنین بخش جنوبی خیابان شهید یقطین جنوبی اعمال می‌شود. علاوه بر این خیابان‌های اصلی، تمام کوچه‌ها و معابر فرعی که از این سه محور منشعب شده‌اند نیز شامل این دستورالعمل قطع جریان می‌شوند. زمان‌بندی دقیق این اختلال از ساعت ۷ صبح روز شنبه هفتم آذر آغاز خواهد شد.

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دلایل فنی و مکانیسم عملیات تعمیراتی

عامل اصلی ایجاد این اختلال در شبکه، انجام تعمیرات اضطراری بر روی تاسیسات و خطوط گازرسانی است. مدیران این شرکت تأکید دارند که هدف از این اقدام، حفظ پایداری و ایمنی شبکه توزیع گاز در مناطق همجوار است. با توجه به ماهیت اضطراری عملیات، احتمال دارد که زمان‌بندی‌ها تا حد امکان رعایت شود، اما مدیریت بحران در اولویت قرار دارد.

دوره زمانی اختلال و انتظار مدیران

مسئولان شرکت گاز استان فارس بر اساس تحلیل‌های فنی، پیش‌بینی کرده‌اند که این فرآیند تعمیراتی حداکثر به مدت چهار ساعت به طول خواهد انجامید. این بازه زمانی شامل عملیات اجرایی و نیز زمان‌های لازم برای اطمینان از ایمنی پس از اتمام کار است. بنابراین انتظار می‌رود که فشار در شبکه پس از پایان این چهار ساعت به حالت عادی بازگردد.

اقدامات احتیاطی مشترکین و رعایت نکات ایمنی

شرکت گاز استان فارس از تمام مشترکین و ساکنین در مناطق تحت تأثیر خواسته است تا ملاحظات لازم را در بازه زمانی مذکور به دقت رعایت کنند. مدیریت مصرف انرژی و حفظ ایمنی در هنگام قطع و وصل مجدد جریان گاز از الزامات مهم برای جلوگیری از بروز خطرات احتمالی است. شهروندان باید پیش از پایان دوره قطع گاز، شعله‌های روشن را خاموش کرده و شیرهای اصلی را بررسی نمایند.

پیامدهای کوتاه‌مدت و برنامه‌ریزی شهروندان

این قطعی برنامه‌ریزی شده تأثیرات مستقیمی بر زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی خرد در مناطق مشخص شده خواهد داشت. ساکنان باید برای گرمایش خانگی یا فعالیت‌های تجاری خود در این چهار ساعت، راهکارهای جایگزین را فراهم کنند. اطلاع‌رسانی شفاف و به موقع توسط شرکت گاز به کاهش نگرانی‌ها و مدیریت بهتر بحران در سطح محلات شیراز کمک شایانی خواهد کرد.