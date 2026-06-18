وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرده است که به دلیل اظهارات کایا کالاس در مقایسه اسرائیل با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، تمام تماسهای خود با او را قطع میکند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که روابط اسرائیل و اتحادیه اروپا از آغاز جنگ غزه و درگیریهای کرانه باختری با تنش روبرو است. کالاس نیز در واکنش، بر اهمیت گفتوگو وRepoosition اتحادیه اروپا در قبال شهرکسازی تأکید کرده است.
گیدئون ساعر ، وزیر خارجه اسرائیل ، اعلام کرد که به دلیل اظهارات اخیر کایا کالاس ، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ، که در آن اسرائیل را با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی مقایسه کرده است، تمامی تماسهای خود با او را قطع میکند.
روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و اتحادیه اروپا از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ و همچنین به دلیل آنچه که خشونت شهرکنشینان اسرائیلی در کرانه باختری خوانده شده، با تنش شدیدی مواجه شده است. ساعر در شبکه ایکس نوشت: اخیرا گزارش شده که کالاس در جریان سفر خود به مکزیک، اسرائیل را با رژیم نژادپرست آپارتاید که در آفریقای جنوبی وجود داشت مقایسه کرده است.
با این حال، تا این لحظه هیچ تکذیب، توضیح یا پاسخی از سوی او درباره این اظهارات تند صادر نشده است. در ادامه پیام خود افزود: بنابراین، به عنوان وزیر خارجه دولت اسرائیل، چارهای ندارم جز اینکه تمامی تماسها با خانم کالاس را قطع کنم تا زمانی که او این افترا که متوجه تنها دولت یهودی جهان و همچنین تنها دموکراسی خاورمیانه کرده است، پس بگیرد.
بر اساس گزارش رسانه اروپایی یوراکتیو، کالاس این اظهارات را در جریان نشستی غیرعلنی با مقامهای دولت مکزیک و در سفر ماه گذشته خود به این کشور مطرح کرده بود. اظهارات ساعر همچنین پس از آن مطرح شد که کالاس این هفته گفته بود، اتحادیه اروپا در پی درخواست چند کشور عضو، گزینههای محدود کردن تجارت با او نیز بررسی میکند.
کالاس همچنین اشاره کرده است که چند کشور عضو اتحادیه اروپا، پیشنهاد اعمال تحریم علیه ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، را مطرح کردهاند، اگرچه هنوز اجماعی در این领域 شکل نگرفته است. هر گونه تحریم اتحادیه اروپا نیازمند تایید هر ۲۷ کشور عضو این اتحادیه است. حامیان سرسخت اسرائیل، تاکنون با چنین اقداماتی مخالفت کردهاند.
درخواستها برای قرار دادن بن گویر در فهرست تحریمها پس از آن افزایش یافت که او ماه گذشته ویدیویی از خود منتشر کرد که در آن، فعالان دستبستهای را که سربازان اسرائیلی از یک ناوگان کمکرسانی عازم غزه بازداشت کرده بودند، به تمسخر میگرفت. اقدامات شهرکنشینان اسرائیلی در کرانه باختری از زمان آغاز جنگ غزه افزایش یافته است و برخی از گروههای حقوق بشری از حملات تقریبا روزانه علیه فلسطینیان و اموال آنها خبر دادهاند.
اسرائیل از سال ۱۹۶۷ کرانه باختری را در کنترل خود دارد و از آن زمان، توسعه شهرکها سیاستی بوده که دولتهای مختلف اسرائیل آن را دنبال کردهاند. اما این روند در دوران دولت ائتلافی کنونی به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به شکل قابل توجهی شتاب داشته است.
بدون در نظر گرفتن اورشلیم شرقی، اکنون در میان جمعیتی حدود ۳ میلیون فلسطینی، بیش از ۵۰۰ هزار اسرائیلی در کرانه باختری و در شهرکهایی زندگی میکنند که بر اساس قوانین بینالمللی غیرقانونی به شمار میروند. در پی اعلام خبر قطع کلیه تماسها با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از سوی وزیر خارجه اسرائیل، کالاس با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به این تصمیم واکنش نشان داد.
کالاس در پیام خود خطاب به ساعر نوشت: همانطور که میدانید، پیوندهای زیادی میان اتحادیه اروپا و اسرائیل وجود دارد. من برای گفتوگو و تعامل میان ما ارزش قائلم و آمادهام که این روند را همچنان با احترام و به شکلی سازنده ادامه دهم. گفتوگو، پایه و اساس دیپلماسی است، بهویژه زمانی که اختلافنظرهایی به وجود میآید. اتحادیه اروپا همواره به یک رابطه سازنده با اسرائیل متعهد است.
کالاس در ادامه پیام خود نوشت: برای برقراری صلح در خاورمیانه، راهکار دو کشوری همچنان تنها مسیر عملی و قابل اجرا باقی میماند. اتحادیه اروپا شهرکهای غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری را که دستیابی به این هدف را هرچه دشوارتر میکنند، محکوم کرده است. این موضع اتحادیه اروپا است.
ساعر در پاسخ به این پیام کالاس در ایکس او را خطاب قرار داد و نوشت: با کمال احترام، حتی در اظهاراتی که اینجا مطرح کردهاید نیز از رد کردن یا محکوم کردن آنچه به شما نسبت داده شده و به صورت عمومی منتشر شده است، خودداری میکنید. این موضوع به خودی خود گویاست.
وزیر خارجه اسرائیل همچنین با بیان این که اظهاراتی که درباره آپارتاید به کالاس نسبت داده شدهاند، بازتابدهنده موضع اتحادیه اروپا نیستند افزود: موضوع ساده است: اگر واقعا این اظهارات نفرتانگیز و افتراآمیز را مطرح کردهاید، از آنها دفاع کنید. اگر چنین اظهاراتی را مطرح نکردهاید، آن را تکذیب کنید. ساعر در پایان پیام خود اضافه کرد: تا زمانی که این موضوع روشن نشود، تصمیم من بدون تغییر باقی خواهد ماند
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