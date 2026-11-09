شرکت آب و فاضلاب هرمزگان از قطع ۱۲ ساعته آب در شماری از مناطق بندرعباس خبر داد. این قطعی برای جابه‌جایی خط انتقال آب در مسیر پروژه تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس است.

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در شماری از مناطق بندرعباس به مدت ۱۲ ساعت آب قطع خواهد شد. این قطعی به‌دلیل عملیات جابه‌جایی خط انتقال آب در مسیر اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس انجام می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، قطعی آب از ساعت ۱۸ روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و تا ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. هدف این عملیات، جابه‌جایی خط انتقال آزبست به قطر ۴۰۰ میلی‌متر و تسهیل اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس اعلام شده است.

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زمان و محدوده دقیق قطعی آب در بندرعباس

مناطق مشمول قطعی آب شامل هنرستان‌های شهید کرانی و شهید رجایی، شرکت شهرک‌های صنعتی و فرودگاه بندرعباس است. شرکت آب و فاضلاب هرمزگان این مناطق را در اطلاعیه خود به‌طور مشخص نام برده است.

هنرستان‌های شهید کرانی و شهید رجایی و منازل مسکونی آن‌ها در این قطعی قرار دارند. منازل مسکونی فرودگاه بندرعباس نیز مشمول این قطعی خواهند بود.

مجتمع بعثت در بلوار امام خمینی، مجتمع‌های گل‌ها، گلستان، شیلات و چمران، تیپ تفنگداران روبه‌روی صداوسیما و خیابان هماگ در بلوار خلیج فارس نیز در فهرست مناطق یادشده قرار گرفته‌اند. مدت زمان قطعی برای همه این مناطق یکسان اعلام شده است.

دلیل جابه‌جایی خط انتقال آزبست در پروژه تقاطع

علت اصلی این قطعی، جابه‌جایی خط انتقال آزبست به قطر ۴۰۰ میلی‌متر در مسیر پروژه تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس است. این خط باید از مسیر اجرای پروژه خارج شود تا کارهای عمرانی بدون مانع پیش برود.

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان توضیح داده که این عملیات با هدف تسهیل اجرای پروژه تقاطع انجام می‌شود. به همین دلیل، قطع آب برای مدت ۱۲ ساعت در شبکه مناطق یادشده پیش‌بینی شده است.

این شرکت در اطلاعیه خود ضمن عذرخواهی از شهروندان، از صبوری و همراهی آنان در اجرای این عملیات قدردانی کرده است.

توصیه‌های مصرف و تماس با سامانه ۱۲۲

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان از شهروندان مناطق یادشده خواسته است آب مورد نیاز خود را ذخیره کنند و مصرف را مدیریت کنند. این توصیه برای مدت ۱۲ ساعت قطعی، یعنی از ساعت ۱۸ سه‌شنبه تا ساعت ۶ صبح چهارشنبه، مطرح شده است.

مشترکان می‌توانند برای اطلاع از زمان وصل مجدد آب و اعلام حوادث احتمالی، به‌صورت شبانه‌روزی با سامانه ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب هرمزگان تماس بگیرند. این سامانه در تمام ساعات شبانه‌روز پاسخگوی مشترکان است.

با توجه به آغاز قطعی در ساعت ۱۸ روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه، بهتر است تمهیدات لازم پیش از این ساعت انجام شود. پس از وصل مجدد آب، مشترکان می‌توانند با سامانه ۱۲۲ درباره وضعیت جریان آب پیگیری کنند.