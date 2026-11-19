آبفای دماوند اطلاع داد: آب برخی مناطق این شهر در ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ به مدت ۳ ساعت به دلیل ترکیدگی لوله قطع می‌شود.

آبفای دماوند روز پنجشنبه، بیست و هشتم بهمن ماه سال ۱۴۰۴، اطلاعیه‌ای رسمی درباره قطعی موقت آب شرب در بخش‌هایی از شهر دماوند منتشر کرد. این قطعی آب به مدت ۳ ساعت برنامه‌ریزی شده و هدف قرار دادن مناطق خاصی است که به دلیل خرابی ناگهانی زیرساخت‌ها با مشکل مواجه شده‌اند. این اقدام برای رفع سریع ترکیدگی لوله و بازگرداندن سرویس‌دهی به حالت عادی انجام می‌شود.

مکان‌های تحت تأثیر و زمان دقیق قطعی

بر اساس اطلاعیه رسمی امور بهره‌برداری آبفای دماوند، آب‌رسانی به مناطق میدان قدس، خیابان تختی و محوطه اطراف اداره آموزش و پرورش دماوند متوقف خواهد شد. این محدودیت آبرسانی در ساعت بعدازظهر روز پنجشنبه، ۲۸ بهمن ۱۴۰۴، آغاز می‌شود و باید دقیقاً ۳ ساعت طول بکشد. شهروندان ساکن در این محله‌ها موظفند برای ذخیره آب لازم در این بازه زمانی اقدام کنند.

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علت ترکیدگی لوله آزبست و اقدامات فوری

تیم‌های عملیاتی آبفای دماوند اعلام کردند که علت اصلی این قطعی، ترکیدگی یکی از لوله‌های شبکه توزیع به قطر ۱۵۰ و جنس آزبست است. این نوع لوله‌ها جزو شبکه‌های اصلی انتقال و توزیع آب در این شهر محسوب می‌شوند و خرابی آن‌ها نیازمند توجه فوری مهندسی است. بلافاصله پس از تشخیص مشکل، تیم‌های امداد و حوادث این سازمان در محل حادثه حاضر شده‌اند.

مسیر تعمیر و زمان بازگشت جریان آب

کارکنان آبفای دماوند در حال حاضر مشغول عملیات فنی برای تعمیر و رفع کامل ترکیدگی لوله هستند. این عملیات به گونه‌ای طراحی شده که پس از اتمام کامل تعمیرات، جریان آب به طور کامل و بدون افت فشار مجدد وصل شود. مسئولین این نهاد تأکید کرده‌اند که تمام تلاش خود را برای کاهش زمان قطعی و تسریع در بازگشت سرویس‌ها به کار می‌بندند تا کمترین اختلال برای شهروندان ایجاد شود.

پوزش رسمی و توصیه به شهروندان

امور بهره‌برداری آبفای دماوند ضمن انتشار این اطلاعیه، عذرخواهی صریح و رسمی خود را از شهروندان شریف مناطق تحت تأثیر ابراز داشت. این نهاد خدمات‌رسان خاطرنشان کرد که چنین قطعی‌های ناخواسته بر اساس شرایط فنی شبکه اتفاق می‌افتد و هدف آن‌ها نجات زیرساخت‌ها از آسیب‌های بیشتر است. آن‌ها از شهروندان خواسته‌اند با همکاری و درک شرایط، به این تیم‌های فوری در انجام سریع‌تر وظایف خود کمک کنند و پس از اتمام کار، از نشت‌های احتمالی پس از وصل مجدد آب اطمینان حاصل کنند.