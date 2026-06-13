قطعی ۱۲ ساعته آب شرب در مناطق مختلف بندرعباس از شنبه

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان قطعی ۱۲ ساعته آب شرب در مناطق限量 هتل امین تا بلوار صیادان، میدان یادبود، سه‌راه دلگشا و محله‌های یادبود و اوزی‌های جنوبی بندرعباس را اعلام کرد. این قطعی به دلیل تعمیرات خط انتقال آب شرب از ساعت ۶ صبح یکشنبه ۲۴ خرداد و تا ۱۲ ساعت بعد اتفاق می‌افتد.

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان از قطعی ۱۲ ساعته آب شرب در برخی مناطق شهر بندرعباس به دلیل انجام تعمیرات خط انتقال آب خبر داد.

به اطلاع مشترکان مناطق حد فاصل هتل امین تا بلوار صیادان، میدان یادبود، سه‌راه دلگشا، محله‌های یادبود و اوزی‌های جنوبی شامل کوچه‌های موج، دانش، معرفت و شفق در شهر بندرعباس می‌رسد که به دلیل انجام تعمیرات خط انتقال آب شرب، آب این مناطق از ساعت ۶ صبح روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ به مدت ۱۲ ساعت و تا ساعت ۱۸ همان روز قطع خواهد شد. در این اطلاعیه آمده است که اجرای این عملیات با هدف رفع مشکلات شبکه و بهبود خدمات‌رسانی به مشترکان انجام می‌شود.

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان ضمن عذرخواهی از شهروندان بابت بروز این محدودیت و قدردانی از صبوری و همراهی مردم از مشترکان خواست نسبت به ذخیره‌سازی آب مورد نیاز در مخازن منازل و مدیریت مصرف آب در مدت زمان اعلام شده اقدام کنند. بر اساس این اطلاعیه پس از پایان عملیات تعمیرات، روند آبرسانی به مناطق یادشده به تدریج به حالت عادی بازخواهد گشت





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