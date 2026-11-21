گزارش جامع از آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده برق در ایران به دلیل کمبود سوخت و اخبار امنیتی شامل تکذیب برخورد اف-۱۶ و نفوذ سایبری به FBI

محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر ، در تاریخ یکشنبه اول آذر ماه اعلام کرد که قطع‌های برنامه‌ریزی‌شده برق در ایران به دلیل مشکلات حاد تأمین سوخت آغاز خواهد شد. این محدودیت‌ها ممکن است در صورت تشدید دمای هوا و سردتر شدن وضعیت جوی، از سقف مشخص شده فراتر رفته و به دو ساعت قطع برق در هر روز افزایش یابد. این اقدام با هدف حفظ پایداری شبکه برق برای صنایع و واحدهای تولیدی صورت می‌گیرد و مشترکان خانگی، تجاری و بخش‌های غیرمولد بیشترین تأثیر را از این محدودیت‌ها خواهند دید.

جزئیات فنی قطع برق و وضعیت گاز

الهداد در مصاحبه‌ای با صداوسیمای جمهوری اسلامی در روز شنبه ۳۰ آبان ماه توضیح داد که این خاموشی‌ها حداکثر به مدت دو ساعت در طول دو روز ادامه خواهند داشت. او تأکید کرد که اولویت‌بندی مصرف برق به گونه‌ای انجام می‌شود که برق مورد نیاز بخش‌های اقتصادی و تولیدی تضمین شود. این تصمیم‌گیری‌ها بر اساس پیش‌بینی‌های دقیق از شرایط آب و هوایی و میزان موجودی سوخت در نیروگاه‌ها اتخاذ شده است تا از خاموشی‌های ناگهانی و مخرب جلوگیری شود.

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جبران خسارات زیرساختی و هشدارهای ریاست جمهوری

مدیرعامل توانیر تشریح کرد که خسارات وارده به زیرساخت‌های گازی ایران در جریان جنگ، منجر به کاهش حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید روزانه گاز شده است. اگرچه تاکنون بیش از نیمی از این کمبود جبران شده، اما همچنان حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید نسبت به سال گذشته از دسترس خارج است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، نیز پیش‌تر با هشدار درباره مشکلات تأمین انرژی در زمستان، میزان ظرفیت از دست رفته را حدود ۱۴۰ میلیون مترمکعب اعلام کرده بود و آسیب به زیرساخت‌ها ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل را عامل تشدید کمبود انرژی دانست.

تکذیب برخورد نظامی و نفوز سایبری در آمریکا

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در تاریخ یکشنبه ۱ آذر ماه گزارش ارتش جمهوری اسلامی مبنی بر آسیب دیدن یک جنگنده اف-۱۶ در خلیج فارس را تکذیب کرد. سنتکام اعلام نمود که تمامی جنگنده‌های آمریکایی در خاورمیانه سالم هستند و هیچ حمله‌ای به این هواپیماها صورت نگرفته است. همزمان در فضای سایبری، رسانه‌های آمریکایی خبر دادند که هکرها به پایگاه اطلاعاتی اف‌بی‌آی و سامانه پرداخت‌های وزارت کشاورزی آمریکا نفوذ کرده‌اند که تحقیقات بر روی این موارد در جریان است.

خودکشی مدیر پیشین پلیس ایتالیا

در بخش دیگری از تحولات بین‌المللی، جیانی دِ جنارو، رئیس پیشین پلیس ایتالیا و چهره سرشناس مبارزه با مافیای سیسیل، در سن ۷۸ سالگی در خانه خود در منطقه توسکانی خودکشی کرد. او تحت تحقیقات به اتهام تلاش برای اخلال در پرونده ترور پائولو بورسلینو بود و دادستان‌ها هفته گذشته خواستار بازداشت خانگی او شده بودند. همسر دِ جنارو نیز در جریان این حادثه کشته شد و همسرش با ضربات چاقو مجروح شده است. این رویداد بازتاب‌های گسترده‌ای در جامعه ایتالیا داشته است.