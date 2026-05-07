قطر: احتمال توافق آمریکا و ایران زیاد است، اما منافع منطقه باید در نظر گرفته شود

نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر، محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، از پیشرفت مثبت در مذاکرات میان واشنگتن و تهران خبر داد و بر ضرورت حفظ منافع منطقه و آزادی کشتیرانی تأکید کرد. همچنین، وی بر ضرورت تقویت سازوکارهای دفاع مشترک کشورهای خلیج و توسعه سامانه‌های هشدار زودهنگام در برابر موشک‌های بالستیک تأکید کرد.

نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر اعلام کرد که احتمال دستیابی آمریکا و ایران به توافق دیپلماتیک زیاد است، اما هرگونه توافق باید منافع کشورهای خلیج فارس و امنیت منطقه را در نظر بگیرد.

محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر، در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» از پیشرفت مثبت در مذاکرات میان واشنگتن و تهران خبر داد و تأکید کرد که دوحه در هماهنگی با کشورهای خلیج از مسیر دیپلماسی حمایت می‌کند. وی با اشاره به تنش‌ها در تنگه هرمز، هشدار داد که بسته شدن این گذرگاه تنها منطقه را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه پیامدهای جهانی خواهد داشت.

آل‌ثانی استفاده از تنگه هرمز به‌عنوان ابزار فشار در درگیری‌ها را رد کرده و بر ضرورت حفظ آزادی کشتیرانی تأکید کرد. او همچنین اعلام کرد که رهبران شورای همکاری خلیج در نشست اخیر جده بر تسریع پروژه‌های خطوط لوله نفت و گاز توافق کرده‌اند تا منافع راهبردی منطقه حفظ شود.

نخست‌وزیر قطر با اشاره به روابط با ایران گفت که کشورهای منطقه ناچارند بر پایه احترام متقابل و حسن همجواری، راهی برای همزیستی پیدا کنند و تأکید کرد حمله به تأسیسات انرژی و غیرنظامی غیرقابل قبول است. آل‌ثانی در بخش دیگری از سخنانش، بر ضرورت تقویت سازوکارهای دفاع مشترک کشورهای خلیج و توسعه سامانه‌های هشدار زودهنگام در برابر موشک‌های بالستیک تأکید کرد.

وی همچنین درباره غزه گفت که قطر همراه با دیگر میانجی‌ها برای اجرای طرح آتش‌بس تلاش می‌کند و موضع دوحه درباره تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967 با پایتختی قدس ثابت است. فرانسه: تا زمانی که تنگه هرمز بسته است، لغو تحریم‌های ایران منتفی اس





