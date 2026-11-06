قطر: مذاکرات آمریکا و ایران شکست نخورده و تلاش برای توافق ادامه دارد

قطر گزارش‌های شکست مذاکرات آمریکا و ایران را تکذیب کرد و اعلام کرد محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بر ادامه تلاش‌ها برای رسیدن به توافق تأکید دارد.

دفتر رسانه‌ای بین‌المللی قطر اعلام کرد که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور، بر ادامه تلاش آمریکا و ایران برای دستیابی به توافق تأکید کرده است. این واکنش پس از انتشار گزارش‌هایی مطرح شد که مدعی بودند نخست‌وزیر قطر اعلام کرده مذاکرات آمریکا و ایران برای رسیدن به توافق جامع شکست خورده است. دفتر بین‌المللی قطر این گزارش‌ها را دروغ خواند.

به گفته این دفتر، ادعای صریح بودن نخست‌وزیر قطر درباره شکست مذاکرات کاملاً نادرست است. ساعاتی پیش از تکذیب، برخی رسانه‌ها مدعی شده بودند که بن عبدالرحمن رسماً اعلام کرده که واشنگتن و تهران در دستیابی به یک توافق جامع شکست خورده‌اند.

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گفتگوی امیر قطر و ترامپ درباره کاهش تنش

دفتر امیر قطر روز جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ در بیانیه‌ای اعلام کرد که شیخ تمیم و ترامپ درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه گفتگو کرده‌اند. امیر قطر در این گفتگو بر اهمیت گفتگو و دیپلماسی برای حل اختلافات و پرهیز از درگیری تأکید کرد.

بر اساس همین بیانیه، شیخ تمیم خواستار گفت‌وگو برای تضمین آزادی کشتیرانی و امنیت جریان انرژی شد. دو طرف همچنین تلاش‌های قطر برای نزدیک کردن دیدگاه‌های طرف‌های ذیربط را بررسی کردند.

بیانیه دفتر امیر قطر نشان می‌دهد که دو طرف درباره روند گفتگو برای دستیابی به توافقی جامع گفتگو کرده‌اند؛ توافقی که به بحران منطقه پایان دهد. این بخش از گفتگو، محور اصلی تماس دو رهبر دانسته شده است.

موضع رسمی قطر در رد گزارش‌های شکست مذاکرات

وزارت امور خارجه قطر گزارش‌های منتشرشده درباره اعلام شکست مذاکرات آمریکا و ایران از سوی نخست‌وزیر و وزیر خارجه این کشور را رد کرد. این وزارتخانه تأکید کرد که دو طرف همچنان برای دستیابی به توافق تلاش می‌کنند.

وزارت امور خارجه قطر با تأکید بر رد قاطع تلاش‌ها برای گمراه کردن افکار عمومی، اعلام کرد که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی به‌صراحت گفته است دو طرف به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند. این وزارتخانه همچنین هشدار داد که دامن زدن به این ادعاها تنها به سود کسانی است که به دنبال تداوم جنگ و بی‌ثباتی منطقه هستند.

در ادامه، نخست‌وزیر قطر با تأکید بر تداوم تلاش‌های دوحه برای جلوگیری از خارج شدن اوضاع منطقه از کنترل، امیدواری خود را برای دستیابی طرف‌ها به توافق و جلوگیری از دور تازه‌ای از تنش و درگیری ابراز کرد.

روایت آل ثانی از همکاری با آمریکا و تنش منطقه

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، اعلام کرد تلاش‌های این کشور برای جلوگیری از تشدید گسترده تنش‌ها در منطقه همچنان ادامه دارد. او گفت که در هفته‌های گذشته با دولت آمریکا برای مهار اوضاع منطقه همکاری کرده است.

آل ثانی افزود که نیت دولت آمریکا برای دستیابی به راه‌حل، حتی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، همچنان وجود دارد. او همچنین گفت که نمی‌توان منتظر رسیدن به یک توافق ایده‌آل ماند و قطر امیدوار است به توافقی خوب دست یابد. نخست‌وزیر قطر هشدار داد که نباید به صداهای تندروهایی گوش داد که می‌خواهند روند مذاکرات را به تصرف خود درآورند.

نخست‌وزیر قطر با اشاره به اقدامات زیادی که انجام شده، گفت در چارچوب تلاش‌ها برای رسیدن به توافق، با همه وزیران امور خارجه کشورهای منطقه تماس گرفته است. او همچنین با اشاره به تحولات منطقه پس از هفتم اکتبر گفت که با وجود تلاش‌های میانجی‌گرانه، از آن زمان جز بی‌ثباتی در منطقه شاهد نبوده است.

پیامدهای منطقه‌ای و ضرورت حل مسئله ایران

نخست‌وزیر قطر اعلام کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در غزه بیش از هزار نفر کشته شده‌اند و در لبنان نیز با وجود آتش‌بس، حملات و بمباران‌ها همچنان ادامه دارد. این اظهارات بخشی از دیدگاه قطر درباره وضعیت کنونی منطقه است.

آل ثانی بار دیگر بر ضرورت حل‌وفصل مسئله ایران تأکید کرد و گفت که این موضوع را نمی‌توان بدون راه‌حل رها کرد. او تصریح کرد که منطقه توان تحمل دور دیگری از تشدید تنش را ندارد و دور اخیر تنش‌ها هیچ دستاورد مثبتی برای منطقه نداشت.

نخست‌وزیر قطر در پایان گفت که بهترین راه برای گرد هم آوردن همه طرف‌ها در منطقه، رسیدگی به نگرانی‌های هر یک از طرف‌هاست. این موضع، چارچوب اصلی تلاش‌های میانجی‌گرانه قطر در روزهای پیش‌رو خواهد بود.