سخنگوی وزارت خارجه قطر بر جایگاه ایران به عنوان قدرت منطقه ای و لزوم حل اختلافات از مسیر دیپلماسی و امنیت جمعی تأکید کرد.

مجدد الأنصاری ، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر ، در نشستی خبری که روز سه‌شنبه ۲۴ نوامبر مصادف با سوم آذر برگزار شد، با تأکید بر جایگاه استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه، بر ضرورت گسترش دیپلماسی و کاهش تنش‌ها تأکید کرد. وی با اشاره به اینکه ایران یکی از قدرت‌های مهم منطقه‌ای محسوب می‌شود، خواستار عبور از اختلافات از طریق گفت‌وگو و تبادلات اقتصادی و فرهنگی شد. الأنصاری معتقد است که تنها راه تضمین ثبات بلندمدت در خاورمیانه، دستیابی به امنیت جمعی منطقه‌ای است و نباید اختلافات از طریق خصومت‌ورزی حل و فصل گردند. سخنگوی وزارت امور خارجه قطر با بیان این موضوع که دوحه مصمم به حفاظت از حاکمیت و استقلال خود است، تصریح کرد که این هدف تنها از مسیر ایجاد امنیت جمعی در منطقه حاصل خواهد شد.

مکانیسم حل اختلاف از طریق دیپلماسی و تجارت

الأنصاری در ادامه بیانیه خود به تاریخچه روابط دو کشور اشاره کرد و گفت که ایران و قطر سابقه طولانی از مبادلات تجاری و فرهنگی مشترک دارند. وی افزود که فارغ از اختلافاتی که ممکن است میان دو طرف وجود داشته باشد، باید این موضوع را در اولویت قرار داد که اختلافات از طریق دیپلماسی و افزایش تبادلات حل شود. این مقام دیپلماتیک قطر با بیان اینکه اقدام قطر دور از انتظار بود، بر اهمیت حفظ روابط همسایگی و تعاملات مستمر با جمهوری اسلامی ایران تأکید نمود. وی همچنین اشاره کرد که قطر کشوری همسایه است که خود شاهد بوده به چه شکل از پایگاه‌های مستقر در برخی کشورهای منطقه برای ضربه زدن به ایران استفاده شده است.

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موضع قطر نسبت به تنش‌های منطقه‌ای و اسرائیل

سخنگوی وزارت خارجه قطر در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تحولات اخیر در خاورمیانه و نقش اسرائیل در ایجاد ناآرامی‌ها پرداخت. وی با اشاره به جنایات اسرائیل در فلسطین، عنوان کرد که منشأ جنگ‌ها و چرخه‌های مکرر خشونت که منطقه با آن روبه‌رو است، نسل‌کشی در فلسطین است. الأنصاری افزود که مسئولیت جمعی بر دوش کشورهای منطقه‌ای است تا با رسیدگی به ریشه‌های اصلی مناقشه، به پایان این چرخه خشونت بپردازند. وی خواستار تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی و ایجاد امنیت منطقه‌ای بر اساس شرایط و خواست خود مردم این خطه شد و تأکید کرد که طی چند سال گذشته، به‌ویژه از زمان هفتم اکتبر و آغاز جنگ در غزه، منطقه دستخوش تحولاتی شده است که امروز پیامدهای آن را تجربه می‌کنیم.

واکنش‌ها به بیانیه مشترک قطر و آلمان

در پی بیانیه مشترک قطر و آلمان، وزارت امور خارجه ایران اقدام به احضار کاردار قطر در تهران کرد. بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در این خصوص گفت که تکلیف آلمان در این زمینه روشن است و این کشور خیلی وقت است نشان داده در سیاست خارجی‌اش استقلال عمل و ثبات قدم ندارد. وی افزود که بیانیه مشترک دو کشور بدون اشاره به اقدامات متجاوزانه آمریکا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و پیامدهای ناشی از آن، حملات به کشورهای منطقه و کشتی‌های تجاری را محکوم کرده و بر بازگشایی تنگه هرمز تأکید داشته است. بهاءالدین بقائی تأکید کرد که اقدام قطر در صدور این بیانیه دور از انتظار بود و با توجه به روابط خوب دو کشور، این موضوع قابل انتظار نبود.

پیامدهای امنیتی و گام‌های بعدی برای ثبات

با توجه به تأکید قطر بر امنیت جمعی منطقه‌ای، انتظار می‌رود که دوحه در گام‌های بعدی خود بر تقویت دیپلماسی منطقه‌ای و کاهش تنش‌ها تمرکز کند. الأنصاری با بیان اینکه امنیت جمعی تنها راه تضمین ثبات بلندمدت است، خواستار همکاری بیشتر کشورهای منطقه برای جلوگیری از گسترش خشونت‌ها شد. وی همچنین اشاره کرد که باید از طریق افزایش تبادلات اقتصادی و فرهنگی، پایه‌های اعتماد متقابل میان کشورهای منطقه تقویت شود. سخنگوی وزارت خارجه قطر با تأکید بر اینکه ایران یکی از قدرت‌های مهم منطقه‌ای است، بر لزوم احترام به حاکمیت و استقلال همه کشورها در چارچوب امنیت جمعی تأکید نمود و خواستار اقدامات عملی برای تحقق این هدف شد.