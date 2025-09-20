در پی حمله اسرائیل در دوحه، قطر خواستار عذرخواهی رسمی از سوی اسرائیل شده است. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که قطر نقش میانجی‌گری خود را در مذاکرات آتش‌بس غزه متوقف کرده است. این تحولات بر تلاش‌ها برای آزادی گروگان‌ها و دستیابی به توافق صلح تاثیرگذار است.

قطر از اسرائیل درخواست کرده است تا پیش از ازسرگیری نقش میانجی‌گری در مذاکرات آتش‌بس غزه ، بابت حمله اخیر در دوحه، به طور رسمی عذرخواهی کند. این درخواست توسط تمیم بن حمد آل‌ثانی، امیر قطر ، مطرح شده است و منابع آگاه این موضوع را تایید کرده‌اند. حمله مذکور که در دوحه انجام شد، منجر به کشته شدن پنج عضو حماس و یک مامور امنیتی قطر ی شد. این نخستین بار بود که اسرائیل حمله‌ای را در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس انجام داد، اقدامی که به گفته ناظران، انزوای منطقه‌ای اسرائیل را به‌شکل قابل توجهی تشدید کرد.

امیر قطر این موضوع را در دیدار با مقامات آمریکایی مطرح کرده و خواستار رسیدگی به این مسئله شده است. موضوع عذرخواهی در نشست‌های مقامات آمریکایی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و رون درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل، نیز مطرح شده است. قرار است در نیویورک، مقامات قطری و آمریکایی با یکدیگر دیدار و درباره راه‌های کاهش تنش و فراهم شدن شرایط برای ازسرگیری مذاکرات گفت‌وگو کنند. این حملات و پیامدهای آن، تاثیر قابل توجهی بر تلاش‌ها برای آزادی گروگان‌ها و پایان جنگ داشته است. قطر پس از حمله هوایی اسرائیل، نقش میانجی‌گری خود را متوقف کرد و این مسئله، تلاش‌ها برای دستیابی به توافق را پیچیده‌تر کرده است. تل‌آویو نیز به شدت از این حمله و پیامدهای آن در منطقه شوکه شده است.\در همین راستا، یک مقام ارشد اسرائیلی اذعان داشته است که تل‌آویو در ابتدا «شدت بحران ناشی از حمله به قطر را دست‌کم گرفته بود» و این مسئله باعث شده تا دولت اسرائیل در محاسبات خود تجدید نظر کند. دولت قطر با درک پیچیدگی‌های سیاسی اسرائیل و جایگاه حساس ائتلاف راست‌گرای حاکم، نشان داده است که در نحوه بیان عذرخواهی، انعطاف‌پذیری دارد. منابع آگاه گفته‌اند که دوحه ممکن است به پذیرش عذرخواهی‌ای رضایت دهد که تنها بر کشته شدن مامور امنیتی قطری تمرکز کند و شامل وعده اسرائیل برای جبران خسارت به خانواده او و تعهد به عدم نقض دوباره حاکمیت قطر باشد. در این میان، سابقه عذرخواهی‌های مشابه اسرائیل در گذشته نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۳، نتانیاهو از رئیس‌جمهور ترکیه بابت کشته شدن فعالان ترک در حمله به کاروان دریایی غزه عذرخواهی کرد. این نشان می‌دهد که دولت اسرائیل می‌تواند در مواقع ضروری، برای حفظ منافع خود، به اقداماتی از این دست دست بزند. تلاش‌های بین‌المللی و به‌ویژه دولت ترامپ برای کاهش تنش میان اسرائیل و قطر و ازسرگیری مذاکرات غزه در جریان است. هدف اصلی، ایجاد فضایی مناسب برای ازسرگیری مذاکرات و دستیابی به توافق برای آزادی گروگان‌ها و پایان درگیری‌ها است.\در تحولی دیگر، یک گروگان آزادشده اسرائیلی فاش کرد که یکی از رهبران ارشد حماس، آمادگی خود را برای خروج از غزه و پذیرش تبعید در قالب توافقی برای پایان جنگ اعلام کرده است. به گفته این گروگان، عزالدین الحدّاد، از رهبران حماس، در دوران اسارت بارها تاکید کرده بود که «درِ مذاکره همیشه باز است و هرگز بسته نخواهد شد». این مقام حماس همچنین عنوان کرده است که خروج از غزه می‌تواند برای او و دیگر رهبران حماس به معنای «آرامش و آسایش» باشد. این اظهارات، که برای نخستین بار از سوی یک گروگان آزادشده مطرح می‌شود، می‌تواند در معادلات آتی مذاکرات برای پایان جنگ و آزادی گروگان‌ها تاثیرگذار باشد. هم‌زمان با این تحولات، حماس تصویری را که آن را «عکس وداع» گروگان‌های اسرائیلی نامید، منتشر کرد. این تصویر، که توسط گردان‌های القسام، شاخه نظامی حماس، منتشر شد، ۴۷ گروگان اسرائیلی را نشان می‌دهد. این اقدام در حالی صورت گرفت که ارتش اسرائیل تهاجم گسترده‌ای را به شهر غزه آغاز کرده است. در متن همراه تصویر، نام بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش نیز ذکر شده بود. این گروه تهدید کرد که سرنوشت گروگان‌ها ممکن است مشابه «رون آراد»، خلبان اسرائیلی مفقود از سال ۱۹۸۶، باشد و در صورت تلاش اسرائیل برای آزادسازی آنان، دستور کشتنشان را دریافت خواهند کرد. این اقدامات نشان‌دهنده پیچیدگی و دشواری اوضاع در غزه است و دستیابی به توافق برای آزادی گروگان‌ها و پایان جنگ را بیش از پیش دشوار می‌کند





