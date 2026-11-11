محمد بن عبدالرحمن آل ثانی اعلام کرد قطر حداقل دو هفته زمان برای حل اختلافات هسته‌ای و دریایی بین تهران و واشنگتن پیش از هرگونه حمله احتمالی به دست آورده است.

بر اساس گزارش روزنامه عبری جروزالم پست، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌وزیر قطر در جریان نشست وزرای خارجه گروه هفت که در شهر پاریس برگزار شد، رسماً اعلام کرد که دوحه توانسته است دست‌کم دو هفته فرصت زمانی را برای پیگیری تلاش‌های دیپلماتیک خود به دست آورد. این مهلت زمانی با هدف اصلی دستیابی به یک تفاهم نهایی میان دولت‌های واشنگتن و تهران تعیین شده است تا از وقوع هرگونه حمله نظامی احتمالی ایالات متحده علیه ایران جلوگیری شود.

جزئیات مذاکرات پاریس و درخواست فرصت زمانی

نخست‌وزیر قطر در جمع شرکت‌کنندگان در نشست پاریس توضیح داد که علی‌رغم تلاش‌های جاری، همچنان اختلافات عمیق و ساختاری میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی وجود دارد. او تأکید کرد که چندین موضوع کلیدی و حساس هنوز به طور کامل حل و فصل نشده‌اند و نیازمند زمان بیشتری برای رسیدگی هستند. آل ثانی با اشاره به این واقعیت، استدلال کرد که فشار فوری برای توافق می‌تواند منجر به نتایج ناپایدار یا شکست کامل مذاکرات شود.

Also read احکام اعدام امیرحسین موسوی فعال شبکه‌های اجتماعی به نام جیمز بی‌دین

گسل‌های اصلی: محاصره دریایی و دارایی‌های بلوکه شده

یکی از محورهای اصلی اختلاف نظر که نخست‌وزیر قطر به آن پرداخته، ترتیب اجرای گام‌های عملیاتی در صورت امضای توافق است. منابع آگاه در گزارش جروزالم پست نقل کرده‌اند که طرفین بر سر سه مسئله حیاتی به توافق نرسیده‌اند: لغو محاصره دریایی، پرونده هسته‌ای ایران، و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده این کشور. آل ثانی به وضوح بیان کرد که جدول زمانی اجرای هرگونه توافق احتمالی نیز هنوز ابهامات زیادی دارد و باید شفاف‌سازی شود.

تأثیرات منطقه‌ای و هشدارهای دیپلماتیک

درخواست قطر برای کسب دو هفته زمان بیشتر، نشان‌دهنده تلاش دوحه برای ایجاد فضای امن جهت گفتگوهاست. این اقدام در حالی انجام می‌شود که ادعاهایی مبنی بر احتمال حمله آمریکا به ایران مطرح بوده و جامعه بین‌المللی نگران تشدید تنش‌ها در خاورمیانه است. آل ثانی با ارائه این بازه زمانی، سعی دارد تا نقش میانجی‌گرانه قطر را تقویت کند و اطمینان حاصل نماید که تمام ذینفعان فرصت کافی برای بررسی پیشنهادهای فنی را داشته باشند.

چشم‌انداز آینده و گام‌های بعدی دیپلماسی

با توجه به اظهارات نخست‌وزیر قطر، انتظار می‌رود که در طول این دو هفته، تیم‌های فنی و سیاسی ایران و آمریکا بر روی جزئیات اجرایی توافق تمرکز کنند. موفقیت این فرآیند وابسته به میزان انعطاف‌پذیری طرفین در مسائل هسته‌ای و مالی است. در غیر این صورت، خطر افزایش تنش‌ها و احتمال درگیری نظامی همچنان به عنوان یک سناریوی جدی در کانون توجهات دیپلماتیک باقی خواهد ماند.