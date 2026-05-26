سخنگوی وزارت خارجه قطر، ادعاهای دربارهٔ پرداخت ۱۲ میلیارد دلار به ایران و تأیید اینکه قطر در راستای تسویه داراییهای بلوکه شده ایران در چارچوب تفاهمنامه آتشبس همکاری میکند، را تصریحاً رد کرده و بر هدف شفاف شمال و جت حداکثر سه کشور منطقهای تأکید میکند. این گزارش، تلاشهای قطر جهت ایجاد ثبات در خاورمیانه و ایجاد روند سالم و قابل اعتماد برای تقویت اطمینانهای بینالمللی است.
سخنگوی وزارت خارجه قطر ، منصور مغنسی، در یک انتشار اخیر در شبکهٔ اجتماعی ایکس ادعا کرد که قطر هیچ مبالغی را به ایران پرداخت نکرده و تمام گزارشی که ادعا میکند قطر ۱۲ میلیارد دلار به ایران منتقل کرده تا از موفقیت تفاهمنامه آتشبس حمایت شود، کاملاً نادرست و طرفدارانی که به دنبال شکست این توافق هستند، ایجاد کردهاند.
او تأکید کرد که قطر با همکاری کشورهای منطقه در تلاش برای کاهش تنشهای منطقهای و ایجاد ثبات در خاورمیانه فعالیت میکند و هیچگاه چنین مبالغی را برای النفوذ یا کنترل ایران نخواهد داد. سخنگوی فوقالعاده، بیان کرد که تمام ادعاهای مورد انتقاد، اشاره به «نیتپردازی» در آیندهپردازند و این تلاشها در جهت واقعی به وضوح ناپذیرفته است. او همچنین اشاره کرد که گفتهها و اخبار جعلی در ساخت تصویر منفی از قطر در میان جامعهٔ بینالمللی راه میبرند.
در واکنش به این گزارشها، او اعلام کرده است که قطر در چارچوب دستاندرکار در این توافق موافقت متقابل داشته و در فرآیند تسویه داراییهای ایرانی هدفگیری ناکشفت و در صدد ایجاد ثبات در منطقه است. نکتهٔ مهمی که در این توضیحات مطرح شد این بود که هیچگونه تغییر در سیاست قطر در رابطه با انتقال مالی و داراییهای ایرانی وجود ندارد و این اتهامات بر اساس نظریههای ناجی و ناتوان درک کنید.
سخنگوی وزارت خارجه قطر، با تأکید بر اینکه قطر توانمندیهای قابل توجهی در ایجاد
