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قطر از پیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا و حمایت از میانجیگری پاکستان اعلام خرسندی کرد

بین‌الملل News

قطر از پیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا و حمایت از میانجیگری پاکستان اعلام خرسندی کرد
قطرپاکستانایران
📆6/13/2026 3:27 PM
📰SharghDaily
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در گفت‌وگوی تلفنی بین نخست‌وزیر قطر و پاکستان، دوحه خرسندی خود از پیشرفت در مذاکرات ایران و آمریکا و دستیابی به متن نهایی توافق صلح را اعلام و بر حمایت کامل از میانجیگری پاکستان برای تحقق صلح پایدار در منطقه تأکید کرد.

نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر ، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، در گفت‌وگوی تلفنی با نخست‌وزیر پاکستان ، محمد شهباز شریف، خرسندی عمیق قطر از پیشرفت در مذاکرات ایران و آمریکا و دستیابی به متن نهایی توافق صلح را اعلام کرد.

او نسبت به امضای قریب‌الوقوع این توافق توسط دو طرف ابراز امیدواری کرده و بر حمایت کامل قطر از میانجیگری پاکستان برای پایان‌بندی مسالمت‌آمیز بحران تأکید نمود. وی همچنین بر لزوم تعامل تمام طرف‌ها با تلاش‌های میانجیگری برای ایجاد شرایط لازم دستیابی به توافق جامع و محقق کردن صلح پایدار در منطقه تأکید کرد.

در این تماس تلفنی، دو رهبر قطر و پاکستان نیز آخرین تحولات اوضاع منطقه و تلاش‌های پاکستان در راستای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات را بررسی کردند

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قطر پاکستان ایران آمریکا مذاکرات میانجیگری صلح منطقه

 

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