قطر از پیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا و حمایت از میانجیگری پاکستان اعلام خرسندی کرد

در گفتوگوی تلفنی بین نخستوزیر قطر و پاکستان، دوحه خرسندی خود از پیشرفت در مذاکرات ایران و آمریکا و دستیابی به متن نهایی توافق صلح را اعلام و بر حمایت کامل از میانجیگری پاکستان برای تحقق صلح پایدار در منطقه تأکید کرد.
نخستوزیر و وزیر خارجه قطر ، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، در گفتوگوی تلفنی با نخستوزیر پاکستان ، محمد شهباز شریف، خرسندی عمیق قطر از پیشرفت در مذاکرات ایران و آمریکا و دستیابی به متن نهایی توافق صلح را اعلام کرد.
او نسبت به امضای قریبالوقوع این توافق توسط دو طرف ابراز امیدواری کرده و بر حمایت کامل قطر از میانجیگری پاکستان برای پایانبندی مسالمتآمیز بحران تأکید نمود. وی همچنین بر لزوم تعامل تمام طرفها با تلاشهای میانجیگری برای ایجاد شرایط لازم دستیابی به توافق جامع و محقق کردن صلح پایدار در منطقه تأکید کرد.
در این تماس تلفنی، دو رهبر قطر و پاکستان نیز آخرین تحولات اوضاع منطقه و تلاشهای پاکستان در راستای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات را بررسی کردند
قطر پاکستان ایران آمریکا مذاکرات میانجیگری صلح منطقه