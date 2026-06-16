قطر در حال آماده‌سازی برای افزایش سریع تولید گاز طبیعی مایع پس از بازگشایی تنگه هرمز است. شرکت قطر انرژی انتظار دارد یک ماه پس از بازگشایی ایمن تنگه هرمز، تولید را به حدود ۵۰ درصد ظرفیت و طی دو ماه، به تقریبا ۸۰ درصد افزایش دهد.

قطر در حال آماده‌سازی برای افزایش سریع تولید گاز طبیعی مایع پس از بازگشایی تنگه هرمز است. شرکت قطر انرژی انتظار دارد یک ماه پس از بازگشایی ایمن تنگه هرمز ، تولید را به حدود ۵۰ درصد ظرفیت و طی دو ماه، به تقریبا ۸۰ درصد افزایش دهد.

پیش‌بینی می‌شود ظرفیت باقی‌مانده، معادل دو واحد تولید که در طول جنگ علیه ایران آسیب دید، سال‌ها طول بکشد تا به طور کامل احیا شود. قطر مجتمع ال‌ان‌جی راس لفان، بزرگترین تاسیسات تولید ال‌ان‌جی جهان، را در هفته اول جنگ تعطیل کرد. این تعطیلی باعث لغو ارسال محموله‌ها شد و به اعتبار دیرینه قطر به عنوان یکی از قابل اعتمادترین تامین‌کنندگان ال‌ان‌جی در جهان لطمه زد.

مجتمع راس لفان سال گذشته تقریبا یک پنجم عرضه جهانی ال‌ان‌جی را صادر کرد، اما بیش از سه ماه است که عمدتا غیرفعال مانده، زیرا بسته شدن تنگه هرمز صادرات گاز در مقیاس بزرگ را دشوار کرده است. طبق این گزارش، شرکت قطر انرژی از آوریل با آزمایش تجهیزات و انجام تعمیرات، برای راه‌اندازی مجدد سریع آماده می‌شود.

چندین واحد تولیدی با ظرفیت کاهش یافته به کار خود ادامه داده‌اند تا به کشورهای همسایه عرضه داشته باشند و آمادگی خود را برای راه‌اندازی مجدد حفظ کنند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفته است که تنگه هرمز می‌تواند تا روز جمعه، زمانی که انتظار می‌رود تفاهم‌نامه با ایران در سوئیس امضا شود، بازگشایی شود. با این حال، عدم قطعیت در مورد جدول زمانی همچنان ادامه دارد.

بازگشت ال‌ان‌جی قطر به کاهش بحران عرضه جهانی که قیمت‌ها را در اروپا و آسیا در مقایسه با سطوح قبل از جنگ بالا نگه داشته است، کمک خواهد کرد





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