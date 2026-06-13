قطر و سوئیس با تساوی ۱-۱ در دیدار پرتنش هفته اول جام جهانی ۲۰۲۶

در دیدار اول گروه B جام جهانی ۲۰۲۶، قطر پس از گل پنالتی بریل امبولو، در دقیقه ۹۰+۴ توسط بوعلام خوخی به مساوی رسید. بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید و هر دو تیم یک امتیاز کسب کردند.

به گزارش مشرق، تیم‌های ملی قطر و سوئیس در دیداری حساس که در چارچوب هفته اول مسابقات مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه B برگزار شد، در ساعت ۲۲:۳۰ شب شنبه در ورزش گاه خلیج سان‌فرانسیسکو با قضاوت حاکم صلح‌جو و دقیق، سعید مارتینز، به تساوی یک بر یک دست یافتند.

این بازی که برای هر دو تیم فرصتی برای آغاز قوی در رقابت‌های جهانی محسوب می‌شد، با درگیری‌های تاکتیکی و لحظات بحرانی همراه بود. قطر، که پس از میزبانی موفق جام جهانی ۲۰۲۲ تجربه‌ای غنی از فشارهای میزبانی و انتظارات بالا کسب کرده بود، این بار با انگیزه‌ای مضاعف به میدان آمد. مربی قطری‌ها با تاکید بر ترکیب متعادلی که از جوانان با انرژی و بازیکنان با تجربه ترکیب می‌شد، سعی داشت تصویری تازه از فوتبال خود نشان دهد.

در سوی دیگر، سوئیس که به عنوان یکی از تیم‌های پایداری در سطح اروپا شناخته می‌شود و در دوره‌های اخیر حضور پررنگی در مسابقات بزرگ داشته، با بهره‌گیری از تجربه بازیکنان پیشین و ساختار منسجم دفاعی به دنبال جمع‌آوری سه امتیاز ارزشمند برای ارتقای موقعیت خود در جدول گروه بود. در نیمه اول بازی، قطر به خوبی توانست فشار خود را بر دفاع سوئیس اعمال کند و در دقیقه ۱۷، بریل امبولو با بهره‌گیری از فرصت پنالتی، توپ را از نقطه ثابت به دروازه حریف شلیک کرد و گل برتری را به تیم خود بخشید.

این گل باعث شد تا ترکیب قطری با اطمینان بیشتری به میانه میدان پیش بروند و تلاش کنند تا کنترل بازی را در دست بگیرند. اما دفاع سوئیس، که تحت هدایت رینو فوردلر و دنیس زکریا به‌خوبی سازمان یافته بود، به سرعت واکنش نشان داد و با فشار پیوسته بر خط میانی، فرصت‌های خطرناکی برای تعادل بازی به وجود آورد. در نهایت، پس از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر هر دو طرف، نیمه اول با سود ۱-۰ برای قطر به پایان رسید.

بخش دوم بازی با تغییر لحن و سرعت بیشتری ادامه یافت. سوئیسی‌ها با تغییر ترکیب و ورود بازیکنانی نظیر گرانیت ژاکا و میشل ابیشر به میانه میدان، سعی کردند فشار خود را بر دفاع قطر افزاش دهند.

در ثانیه‌های پایانی وقت اضافه (۹۰+۴)، بوعلام خوخی، که در ترکیب قطری جایگاه کلیدی در خط میانی را دارد، توانست از فاصله مناسب حمله‌ای ترکیبی را تکمیل کرده و توپ را به تاری‌نقش در شبکه حریف بزند؛ در نتیجه گل تساوی به ثمر رسید. این گل نه تنها سرنوشت بازی را به سمت مساوی کشاند، بلکه نشان داد که قطر توانایی مقابله با حریفانی با تجربه و ساختارهای قوی را دارد.

در پایان، هر دو سرمربی با خوشنودی از عملکرد تیم‌هایشان از میدان خارج شدند؛ قطر با یک امتیاز منصفانه و سوئیس نیز با امیدی برای بهبود موقعیت در جدول گروه به بازی‌های آینده نگاه می‌کند. ترکیب نهایی تیم ملی قطر شامل محمود ابوندا، ایوب العوی، پدرو میگل، بوعلام خوخی، همام الامین، جاسم غابر عبدالسلام، عاصم مادیبو، عیسی لایه، ادمیلسون جونیور، یوسف عبدالرزاق و اکرم عفیف بود.

ترکیب سوئیس نیز شامل گرگور کوبل، ریکاردو رودریگز، مانوئل آکانجی، نیکو الودی، دنیس زکریا، رمو فرولر، گرانیت ژاکا، میشل ابیشر، دن اندویه، روبین وارگاس و بریل امبولو شد. این دیدار نه تنها برای بازیکنان بلکه برای هواداران هر دو کشور لحظه‌ای به یادماندنی شد که نشان داد فوتبال می‌تواند در برابر فشارهای بزرگ، تعادل و هیجان را به ارمغان آورد





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