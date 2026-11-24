محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی نخست‌وزیر قطر اعلام کرد که دوحه با همکاری ایران و آمریکا در تلاش احیای مذاکرات است زیرا منطقه ظرفیت تحمل تنش جدید را ندارد.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در بیانیه‌ای صریح هشدار داد که خاورمیانه در وضعیت کنونی هیچ ظرفیتی برای پذیرش دور تازه‌ای از تنش‌های نظامی و سیاسی بین ایران و ایالات متحده آمریکا ندارد.

نخست وزیر کشور قطر در مصاحبه با شبکه الجزیره تأکید کرد که دولت دوحه تمام تلاش خود را بسیج کرده است تا با همکاری مستقیم تهران و واشنگتن، مسیر دیپلماسی و مذاکرات را به سرعت احیا کند و از گسترش ناامنی جلوگیری نماید.

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مکانیسم دیپلماسی قطر و روابط استراتژیک

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در تشریح موضع دوحه گفت که گفت‌وگوی راهبردی با ایالات متحده آمریکا بخش اساسی و غیرقابل جدایی از روابط دو کشور محسوب می‌شود و قطر به دنبال تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه دفاعی و سیاسی است.

این اظهارات در شرایطی مطرح شد که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس به شدت افزایش یافته و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده است کشتی‌های ایرانی را که برای مقابله با محاصره دریایی تلاش کنند هدف قرار خواهد داد.

هم‌زمان با تهدیدات آمریکایی گزارش‌هایی مبنی بر آمادگی ایران برای به حرکت درآوردن نفتکش‌ها با هدف شکستن محاصره منتشر شده است که نشان‌دهنده وضعیت حساس و پرخطر در آب‌های بین‌المللی است.

واکنش صریح ایران به تحریم‌های دریایی

ایران روز دوشنبه مواضع صریح‌تری در قبال محاصره دریایی آمریکا اتخاذ کرد و اعلام کرد برای مقابله با این اقدامات از تمام ابزارهای موجود و ظرفیت‌های دفاعی استفاده خواهد کرد.

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود تأکید کرد که تحریم‌ها و محاصره اقتصادی و دریایی، شکلی از تجاوز نظامی علیه ایران محسوب می‌شوند و با بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد مغایرت دارد.

بقایی با بیان اینکه این اقدامات در ادامه حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران صورت گرفته است، افزود این تحریم‌ها با قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تعریف تجاوز نیز همخوانی ندارند.

تهدیدات اقتصادی و راهکارهای جایگزین

در بخش دیگری از تحولات سیاسی، وعده‌آفرینان و نمایندگان سیاسی بر این باورند که هر جا بازاری به روی ایران بسته شود، باید بازار و مسیر جدیدی جایگزین شود تا فشارهای اقتصادی خنثی گردد.

تنش لفظی میان نمایندگان روسیه و اوکراین در شورای امنیت نیز ادامه دارد و کشورهای بزرگ از جمله چین و آمریکا بر لزوم حفظ دیپلماسی و پرهیز از تشدید درگیری‌ها تأکید کرده‌اند.

آینده امنیت تنگه هرمز و تعهدات تهران

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد بازگشت امنیت به تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس، مستقیماً به پایبندی ایالات متحده آمریکا به تعهداتش بستگی دارد و این امر تعیین‌کننده ثبات آتی است.

وی افزود تهران در صورت عمل طرف مقابل به شروط توافق‌شده، آمادگی دارد تعهدات خود را در مدت کوتاهی اجرا کند و این شرط برای بازگشت به ثبات منطقه‌ای ضروری است.