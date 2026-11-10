قطر زمان خرید برای دیپلماسی ایران و آمریکا به دست آورد

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌وزیر قطر اعلام کرد دوحه توانسته است دو هفته فرصت برای ادامه مذاکرات میان تهران و واشنگتن فراهم کند.

به گزارش روزنامه جروزالم پست، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ، نخست‌وزیر قطر، در دیدار با وزیران خارجه گروه هفت در پاریس اعلام کرد که تلاش‌های دیپلماتیک این کشور منجر به کسب حداقل دو هفته فرصت برای جلوگیری از حمله احتمالی ایالات متحده به ایران شده است. این پیشرفت دیپلماتیک پس از گفتگوهای متعدد میان مقامات قطری و طرف‌های آمریکایی و ایرانی رقم خورده است.

جزئیات ملاقات‌های دیپلماتیک آل ثانی

نخست‌وزیر قطر اظهارات خود را پس از دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، و جی‌دی ونس، معاون او، در کاخ سفید مطرح کرد. وی در جریان سفر خود به فرانسه، علاوه بر ملاقات با اعضای گروه هفت، دیدارهایی نیز با همتای سعودی خود انجام داد تا مواضع منطقه‌ای را هماهنگ کند. این تعاملات گسترده نشان‌دهنده نقش محوری دوحه در مدیریت تنش‌های خاورمیانه است.

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موانع اصلی در مذاکرات تهران و واشنگتن

آل ثانی در نشست پاریس تأکید کرد که اختلاف‌های عمیقی همچنان بین تهران و واشنگتن وجود دارد و چندین موضوع کلیدی بدون حل مانده است. طرفین بر سر ترتیب اجرای اقدامات، از جمله رفع محاصره دریایی، مسئله هسته‌ای و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران اختلاف‌نظر دارند. این موانع ساختاری نیازمند راهکارهای دقیق برای بازگرداندن دو طرف به میز مذاکره است.

تأکید بر بازسازی اعتماد و پایان جنگ

نخست‌وزیر قطر بر ضرورت بازسازی اعتماد میان تهران و واشنگتن برای بازگشت هر دو طرف به فرآیند مذاکره تأکید کرد. دوحه در تلاش‌ها برای دستیابی به توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی و جلوگیری از ازسرگیری جنگ، به میانجی اصلی تبدیل شده است. این نقش میانجیگری برای کاهش خطر درگیری نظامی در منطقه حیاتی ارزیابی می‌شود.

واکنش‌های دونالد ترامپ و وضعیت نظامی

دونالد ترامپ پس از دیدار با نخست‌وزیر قطر از وجود تحرکاتی برای پایان دادن به جنگ با ایران خبر داد. او در عین حال گفت توان نظامی ایران عملاً از بین رفته است، اما احتمال انجام حملات بیشتر را رد نکرد. این بیانیه‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی موقعیت ژئوپلیتیک و عدم قطعیت در آینده روابط دو کشور است.