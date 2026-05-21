صدور فرمانهای بدون تصویر و صدای رهبر جمهوری اسلامی، به تدریج تحولاتی را در ساختار حکومت این کشور ایجاد کرده است. در مرکز قدرت، او تبدیل به یک نام به جای چهره واقعی و حاضر در قدرت شده است.
رهبر جمهوری اسلامی ناپدید شده است، فرمانهایش بدون تصویر و صدا منتشر میشوند و قدرت به تدریج از یک رهبر قابل مشاهده به یک شبکه امنیتی و پنهان منتقل شده است؛ تغییری که شاید بازگشتی برای مدل قدیمی جمهوری اسلامی باقی نگذاشته باشد.
نه تصویر تازهای از رهبر جدید وجود دارد، نه سخنرانی علنی، نه حضور عمومی و نه حتی یک پیام صوتی یا ویدیویی. در میانه بحرانی که تهران را وارد خطرناکترین رویارویی نظامی تاریخ جمهوری اسلامی کرده، مردی که قرار بود سومین رهبر نظام باشد، اکنون بیشتر یک نام است تا یک چهره واقعی و حاضر در قدرت.
همین غیبت، شاید بزرگترین تحول در ساختار جمهوری اسلامی از زمان تاسیس آن باشد؛ تغییری که نه فقط چهره رهبری، بلکه کل مکانیزم قدرت را دگرگون کرده است. فاکس نیوز در گزارشی درباره مدل زندگی مجتبی خامنهای، وضعیت او را با سالهای پایانی زندگی اسامه بنلادن در ابوتآباد مقایسه کرده است؛ الگویی مبتنی بر اختفا، حذف حضور عمومی و ارتباطات محدود امنیتی
Politics And Diplomacy Iran Politics And Diplomacy Leader Power Hidden