قرقاش: بازسازی اعتماد با ایران یک توهم است؛ دبی دانشگاه آزاد اسلامی را تعطیل کرد

انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس جمهوری امارات، بازسازی اعتماد با ایران را پس از حملات اخیر غیرممکن خواند و از تهدید استراتژیک ایران برای منطقه هشدار داد. همزمان، امارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دبی را به دلیل فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی تعطیل کرد.

انور قرقاش ، مشاور دیپلماتیک رئیس جمهوری امارات متحده عربی ، در اظهاراتی تند و صریح که در چارچوب کنفرانس سیاست جهانی مطرح شد، بازسازی اعتماد با جمهوری اسلامی ایران را پس از حملات اخیر به خاک امارات، امری غیرممکن و توهمی محض خواند.

او با اشاره به حجم گسترده حملات صورت گرفته، که شامل بیش از ۲۸۰۰ موشک و پهپاد بوده است، تاکید کرد که صحبت از اعتماد در چنین شرایطی، نه تنها زودرس بلکه غیرواقعی است و نیازمند گذر زمان بسیار طولانی خواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه همچنان بالا است و جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به حملات آمریکا و اسرائیل به رژیم خود، به دنبال تلافی از طریق هدف قرار دادن متحدان واشنگتن در منطقه، به ویژه امارات متحده عربی، بوده است.

امارات به عنوان یکی از کشورهایی که بیشترین آسیب را در این حملات متحمل شده، به شدت نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی اعتراض کرده و خواستار توقف فوری اینگونه رفتارهای تهاجمی شده است. قرقاش در ادامه سخنان خود، با ارائه آمار تکان‌دهنده‌ای از حملات جمهوری اسلامی، تصریح کرد که قریب به ۹۰ درصد از این حملات، به طور مستقیم و عمدی علیه غیرنظامیان، زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی و تاسیسات انرژی امارات انجام شده است.

این آمار، روایت رسمی حکومت ایران مبنی بر هدف قرار دادن اهداف نظامی را به چالش می‌کشد و نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در این حملات، به دنبال ایجاد رعب و وحشت و آسیب رساندن به مردم عادی بوده است. مشاور دیپلماتیک رئیس جمهوری امارات، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک تهدید استراتژیک بزرگ برای ثبات و امنیت منطقه معرفی کرد و هشدار داد که این تهدید، نیازمند توجه جدی و اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با آن است.

او همچنین تاکید کرد که جمهوری اسلامی عمداً به دنبال افزایش تنش‌ها و ایجاد بحران در منطقه است و هیچ اهمیتی برای حفظ روابط با کشورهای عربی قائل نیست. این رویکرد، نگرانی‌های عمیقی را در میان کشورهای منطقه ایجاد کرده و ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر برای مقابله با این تهدید را برجسته می‌کند. نگرانی دیگر قرقاش، تفسیر احتمالی جمهوری اسلامی از برقراری آتش‌بس و آغاز مذاکرات آمریکا با این رژیم به عنوان یک پیروزی است.

او هشدار داد که این وضعیت می‌تواند به تشویق جمهوری اسلامی برای ادامه رفتارهای تهاجمی خود منجر شود. قرقاش با اشاره به اینکه روند مذاکرات ممکن است هفته‌ها به طول انجامد، اما نباید تصور شود که این روند تا ابد ادامه خواهد داشت، ابراز اطمینان کرد که مذاکرات در نهایت از سر گرفته خواهد شد. همزمان با این اظهارات، خبر تعطیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دبی نیز منتشر شد.

این اقدام، در راستای مقابله امارات با فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی و جلوگیری از نفوذ این رژیم در خاک خود صورت گرفته است. تعطیلی این دانشگاه، نشان‌دهنده عزم جدی امارات برای مقابله با تهدیدات امنیتی و حفظ منافع ملی خود است. این تصمیم، پیامی قاطع به جمهوری اسلامی ارسال می‌کند که امارات، هرگونه تلاشی برای بی‌ثبات کردن منطقه را تحمل نخواهد کرد و به شدت با آن مقابله خواهد کرد.

در مجموع، اظهارات انور قرقاش و اقدام به تعطیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دبی، نشان‌دهنده افزایش تنش‌ها بین امارات و جمهوری اسلامی و اتخاذ رویکردی قاطعانه از سوی امارات در برابر رفتارهای تهاجمی این رژیم است





