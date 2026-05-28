قرعه‌کشی مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر 20 سال آسیا در روز گذشته برگزار شد. تیم فوتبال جوانان کشورمان در گروه C قرار گرفت و باید در برابر ویتنام ، کره شمالی و فلسطین به میدان برود.

مسابقات مقدماتی از 25 آگوست تا 6 سپتامبر انجام می‌شود و تیم‌های صدرنشین و هفت تیم برتر در مرحله نهایی جام ملت‌ها حضور خواهند داشت. در گروه B، ازبکستان (میزبان)، سوریه، هند و بنگلادش قرار دارند. گروه D شامل اردن، تاجیکستان، بحرین (میزبان) و افغانستان است. گروه G شامل ژاپن، یمن، کامبوج (میزبان) و کویت را می‌توان نام برد.

تیم‌های قعرنشین هر گروه نیز به مسابقاتی که بین کشورهای در حال توسعه فوتبال آسیا برگزار می‌شود سقوط خواهند کرد. در گروه I، مغولستان (میزبان) جزایر ماریانا، نپال و گوام قرار دارند. گروه K شامل میانمار (میزبان)، سریلانکا، برونئی و مالدیو است. خلبان فدراسیون فوتبال اعلام کرد که مذاکرات با اسپانیا برای دیدار تدارکاتی در حال انجام است و میزبانی برعهده خواهد بود





