قرعه‌کشی یک‌چهارم نهایی لیگ ملت‌های اروپا انجام شد و انگلیس به مصاف نروژ رفت. دیدارهای رفت و برگشت در مارس ۲۰۲۷ برگزار می‌شود.

قرعه‌کشی مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ ملت‌های اروپا برگزار شد و بر اساس نتیجه آن، تیم ملی انگلیس به مصاف تیم ملی نروژ می‌رود. در این قرعه‌کشی، اسپانیا و فرانسه نیز در یکی از مهم‌ترین دیدارهای این مرحله مقابل یکدیگر قرار گرفتند.

شاگردان توماس توخل که با پیروزی ۳ بر ۲ مقابل اسپانیا صدرنشین گروه خود شدند، در یک‌چهارم نهایی به نروژ رسیدند. نروژ دومین تیم گروه پرتغال بود و در این مرحله با انگلیس روبه‌رو می‌شود.

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جزئیات جفت‌های یک‌چهارم نهایی لیگ ملت‌های اروپا

تیم ملی انگلیس در یک‌چهارم نهایی لیگ ملت‌های اروپا مقابل نروژ قرار گرفت. این دو تیم پیش‌تر در یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ نیز با یکدیگر بازی کرده بودند.

در آن دیدار جام جهانی، انگلیس با گل جود بلینگام در وقت‌های اضافه به نیمه‌نهایی صعود کرد. این سابقه، رویارویی امروز دو تیم را برای هواداران جذاب‌تر کرده است.

در دیگر مسابقات این مرحله، هلند به مصاف پرتغال می‌رود و بلژیک مقابل آلمان قرار می‌گیرد. اسپانیا و فرانسه هم یکی از مهم‌ترین دیدارهای این مرحله را پیش رو دارند.

دیدارهای یک‌چهارم نهایی به‌صورت رفت‌وبرگشت برگزار می‌شوند. مسابقات رفت از ۲۵ تا ۲۷ مارس ۲۰۲۷ و دیدارهای برگشت از ۲۸ تا ۳۰ مارس ۲۰۲۷ انجام خواهند شد.

در صورت صعود انگلیس، این تیم در نیمه‌نهایی با برنده دیدار آلمان و بلژیک روبه‌رو خواهد شد. این مسیر نشان می‌دهد که نتیجه دیدارهای برگشت، نقش تعیین‌کننده‌ای در ترکیب نیمه‌نهایی دارد.

مرحله نهایی این رقابت‌ها شامل دو دیدار نیمه‌نهایی، مسابقه رده‌بندی و فینال است. این بخش از رقابت‌ها از ۹ تا ۱۳ ژوئن ۲۰۲۷ برگزار می‌شود.

انتخابات ریاست فیفا و موضع فدراسیون‌های اروپایی

جیانی اینفانتینو، رییس فعلی فیفا، با وجود مخالفت‌ها همچنان در موقعیت قدرتمندی برای انتخابات پیش رو قرار دارد. او از زمان انتخاب به ریاست فیفا در سال ۲۰۱۶ و در انتخابات سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۳ بدون رقیب پیروز شده است.

یوفا فیلیپ دیالو، رییس فدراسیون فوتبال فرانسه، را سه روز پیش به‌عنوان رقیب اینفانتینو معرفی کرد. این کنفدراسیون تنها دو روز پیش از پایان رسمی مهلت ثبت نام، دیالو را معرفی کرد و چند فدراسیون اروپایی نیز از او اعلام حمایت کرده‌اند.

دیالو ۶۳ ساله در ژانویه ۲۰۲۳ و پس از استعفای نوئل لوگرائه در پی رسوایی‌های مختلف، ریاست فدراسیون فوتبال فرانسه را بر عهده گرفت. او در ژوئن ۲۰۲۳ به‌طور رسمی انتخاب شد و در دسامبر ۲۰۲۴ برای یک دوره چهارساله دیگر ابقا شد.

کوزو تاشیما، ۶۸ ساله و رییس افتخاری فدراسیون فوتبال ژاپن، نیز نامزد ریاست فیفا شده است. او نخستین ژاپنی است که نامزد این سمت می‌شود و از سال ۲۰۱۵ در شورای فیفا عضویت دارد.

پرونده نامزدی این سه نفر برای بررسی صلاحیت به کمیته انتخاباتی فیفا ارجاع شده است. فدراسیون‌های عضو تا اواسط فوریه از اسامی نامزدهای تاییدشده مطلع می‌شوند.

رامون وگا، مدافع پیشین تیم ملی سوئیس، در فهرست رسمی نامزدها قرار ندارد. او پیش‌تر گفته بود حمایت پنج فدراسیون عضو را برای ورود به رقابت به دست آورده است.

مخالفت با اینفانتینو و رای فدراسیون‌های ملی

بسیاری از چهره‌های فوتبال با انتخاب دوباره اینفانتینو مخالف‌اند، به‌ویژه پس از طرح ناکام او برای فروش سهام مرتبط با جام‌های جهانی آینده به سرمایه‌گذاران خصوصی. یوفا، کونکاکاف و کنفدراسیون فوتبال آسیا در ابتدا پیشگام مخالفت با این طرح شدند.

کنفدراسیون فوتبال آسیا بعدا موضع خود را تغییر داد و از اینفانتینو حمایت کرد. مخالفت یوفا با ۵۵ رای و کونکاکاف با ۳۵ رای ممکن است مشکلات محدودی برای انتخاب دوباره اینفانتینو ایجاد کند.

یورگن کلوپ، سرمربی تیم ملی آلمان، از منتقدان سرشناس اینفانتینو است. او این هفته گفت که همه درباره لزوم تغییر اتفاق نظر دارند و این تغییر منطقی خواهد بود.

به نوشته بی‌بی‌سی اسپرت، شانس انتخاب دوباره اینفانتینو زمانی بیشتر شد که او پیشنهاد کرد بودجه پرداختی فیفا برای توسعه فوتبال در سراسر جهان، ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون پوند افزایش یابد. او بعدا به بی‌بی‌سی گفت که از حمایت اکثریت بسیار بزرگی از جامعه فوتبال جهان برخوردار است.

برای پیروزی در انتخابات، نامزد باید حمایت اکثریت فدراسیون‌های ملی را جلب کند. ۲۱۱ فدراسیون ملی عضو فیفا هستند و رای هر فدراسیون ارزش یکسانی دارد. اگر تنها دو نامزد باقی بمانند، کسب بیش از ۵۰ درصد آرا، معادل حمایت ۱۰۶ فدراسیون ملی، برای پیروزی کافی است.

اگر برنده مشخص نشود، رای‌گیری در دورهای بعدی ادامه می‌یابد و در هر دور نامزدی که کمترین رای را دارد حذف می‌شود. این روند تا زمانی ادامه دارد که تنها دو نامزد بمانند و سپس نامزدی که اکثریت ساده آرا را به دست آورد، پیروز خواهد شد.

بیرانوند بهترین بازیکن سال آسیا شد

امید بیرانوند در مراسم انتخاب برترین‌های فوتبال آسیا عنوان بهترین بازیکن سال قاره را به دست آورد. این مراسم در بانکوک، پایتخت تایلند، برگزار شد و او بالاتر از سالم الدوسری و فراس البریکان، دو نامزد عربستانی، قرار گرفت.

این دروازه‌بان پیش‌تر در سال ۲۰۱۹ نیز به جمع سه نامزد نهایی راه یافته بود. او سرانجام در دومین حضور خود در فهرست نامزدهای نهایی موفق به کسب این جایزه شد.

آخرین بار علی کریمی در سال ۲۰۰۴ این عنوان را برای فوتبال ایران به دست آورده بود. پیش از کریمی، خداداد عزیزی در سال ۱۹۹۶، علی دایی در سال ۱۹۹۹ و مهدی مهدوی‌کیا در سال ۲۰۰۳ به این عنوان رسیده بودند.

با این پیروزی، بیرانوند پنجمین بازیکن ایرانی است که نام خود را در فهرست برندگان جایزه مرد سال فوتبال آسیا ثبت می‌کند. او پس از خداداد عزیزی، علی دایی، مهدی مهدوی‌کیا و علی کریمی قرار می‌گیرد.

در همین مراسم، مرضیه جعفری، سرمربی خاتون بم و تیم ملی فوتبال زنان ایران، برای دومین سال متوالی به‌عنوان بهترین مربی زن فوتبال آسیا انتخاب شد.