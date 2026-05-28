یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که حدود ۳۰ درصد از کارکنان بخش سلامت و مراقبت اجتماعی در اروپا به طور منظم در معرض مواد و عوامل سرطان‌زا مانند پرتوهای یونیزان، دود دیزل و فرمالدهید قرار دارند.

یک پژوهش جدید که توسط آژانس اروپا یی ایمنی و بهداشت شغلی (EU-OSHA) انجام شده است، نشان می‌دهد که نزدیک به یک‌سوم از کارکنان بخش سلامت و خدمات اجتماعی در اروپا به طور منظم در معرض عوامل سرطان‌زا قرار دارند.

این مطالعه که بر پایه ۲۴ هزار و ۴۰۲ مصاحبه تلفنی با کارگران در شش کشور اروپایی شامل فنلاند، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایرلند و اسپانیا در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ انجام شده، نشان می‌دهد که ۴۷.۳ درصد از کل کارگران ارزیابی‌شده در تمام بخش‌ها در هفته گذشته حداقل در معرض یک عامل خطر سرطان بوده‌اند. در بخش سلامت و مراقبت اجتماعی، ۲۹.۵ درصد از کارکنان گزارش کرده‌اند که در معرض یک یا چند عامل سرطان‌زا قرار داشته‌اند و ۷.۸ درصد در معرض دو عامل یا بیشتر.

این ارقام زنگ خطری برای سیاست‌گذاران و مدیران بهداشتی است تا توجه بیشتری به ایمنی شغلی در این حوزه داشته باشند. به گفته میشل ترنر، نویسنده ارشد مطالعه از موسسه سلامت جهانی بارسلونا (ISGlobal)، خطرات ناشی از مواجهه با مواد سرطان‌زا در بخش سلامت و مراقبت اجتماعی در طول تاریخ کمتر از سایر بخش‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

این در حالی است که این بخش بیش از ۲۱.۶ میلیون نفر را در بر می‌گیرد و شامل مشاغلی در بیمارستان‌ها، خانه‌های سالمندان، مراکز مراقبتی، مطب‌های پزشکی و خدمات مراقبت در منزل می‌شود. شایع‌ترین عوامل خطر سرطان در میان این کارکنان شامل پرتوهای یونیزان (۷.۴ درصد)، انتشار دود اگزوز موتورهای دیزل (۶.۲ درصد)، پرتو فرابنفش خورشید (۶.۱ درصد)، فرمالدهید (۵.۲ درصد) و بنزن (۴.۸ درصد) است.

همچنین تخمین زده می‌شود که فرمالدهید و اتیلن اکسید که برای ضدعفونی و استریل کردن استفاده می‌شوند، بیش از سایر مواد در سطوح بالا مورد مواجهه قرار می‌گیرند. این پژوهش نشان می‌دهد که کارکنان بخش سلامت ممکن است در طول عمر شغلی خود به طور همزمان با چندین عامل سرطان‌زا مواجه شوند.

برای مثال، رانندگان و تعمیرکاران خودروهای دیزل بیشتر در معرض دود اگزوز، کارکنان آزمایشگاه‌های تشریح در معرض فرمالدهید و تکنسین‌های دندان‌سازی در معرض سیلیس بلوری قابل استنشاق قرار دارند. کد اروپایی مقابله با سرطان بر اهمیت پیشگیری از مواجهه‌های شغلی تاکید دارد زیرا گروه‌های بزرگی از افراد برای دوره‌های طولانی در معرض غلظت‌های بالای مواد خطرناک قرار می‌گیرند.

این مطالعه خواستار تدوین راهبردهای پیشگیرانه متناسب با شرایط واقعی کار در حوزه سلامت و مراقبت اجتماعی است تا از بروز سرطان‌های ناشی از کار جلوگیری شود. سرطان همچنان مهم‌ترین علت مرگ‌های ناشی از کار در اتحادیه اروپا است و سالانه جان ۱۰۰ هزار نفر را می‌گیرد. بنابراین، اقدام فوری برای کاهش مواجهه با عوامل سرطان‌زا در محیط‌های کاری ضروری است





euronews_pe / 🏆 8. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سرطان شغلی کارکنان سلامت مواجهه با مواد خطرناک پیشگیری اروپا

United States Latest News, United States Headlines