قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا هشدار داد که چنانچه اسرائیل به شرارت در جنوب لبنان پایان ندهد، باید منتظر پاسخ سخت ایران باشد.
قرارگاه خاتمالانبیا به اسرائیل هشدار داد: به نقض آتشبس در لبنان پایان دهید، وگرنه پاسخ سخت ایران را دریافت خواهید کرد. قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا اعلام کرد که ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی طی دو روز گذشته پس از اعلام پایان جنگ توسط رئیس جمهور آمریکا، ۸۴ بار آتش بس در جنوب لبنان را نقض نموده و همچنان به جنایات و کشتار مردم مظلوم لبنان ادامه میدهد.
قرارگاه خاتمالانبیا هشدار داد که چنانچه ارتش کودک کش رژیم صهیونیستی به شرارت در جنوب لبنان پایان ندهد، باید منتظر پاسخ سخت نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران باشد. این هشدار در حالی ایراد میشود که ادعایی از سوی مقام آمریکایی وجود دارد مبنی بر اینکه توافق با ایران مستلزم خروج اسرائیل از لبنان نیست.
این ادعا در حالی مطرح شده است که قرارگاه خاتمالانبیا هشدار داده است که چنانچه اسرائیل به شرارت در جنوب لبنان پایان ندهد، باید منتظر پاسخ سخت ایران باشد. در این میان، قیمت طلا امروز سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ نیز به موضوعات اقتصادی اشاره دارد. قیمت طلای ۱۸ عیار همچنان در حال ریزش است و در برخی بازارها به کانال ۱۶ رسیده است. در این میان، تاریخچه پلاک خودرو نیز به موضوعات مرتبط با خودرو اشاره دارد.
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