فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانزاده ، دو تن از ملیپوشان سابق تیم فوتبال زنان ایران که پس از حضور در مسابقات جام ملتهای آسیا در استرالیا ، به دلیل نگرانی از امنیت خود، درخواست پناهندگی دادند، از دولت استرالیا برای فراهم کردن 'پناهگاهی امن' قدردانی کردند.
این دو ورزشکار در نخستین اظهارنظر عمومی خود پس از دریافت ویزای بشردوستانه، در بیانیهای اعلام کردند که 'همدلی و حمایت' ارائهشده به آنها 'امید برای آیندهای' بخشیده است تا بتوانند با امنیت، زندگی و فعالیت حرفهای خود را ادامه دهند.
آنها ابراز داشتند: 'مایلیم عمیقترین قدردانی خود را از دولت استرالیا، و بهویژه از وزیر امور داخلی، تونی برک، برای اعطای حمایت بشردوستانه و فراهم کردن یک پناهگاه امن در این کشور زیبا ابراز کنیم.'
در جریان مسابقات جام ملتهای آسیا، تیم ملی فوتبال زنان ایران در بازی مقابل کره جنوبی از خواندن سرود ملی خودداری کرد که این اقدام با واکنش تند صدا و سیمای جمهوری اسلامی مواجه شد و این بازیکنان را 'خائنان زمان جنگ' نامید.
استرالیا در ابتدا به شش بازیکن و یک عضو کادر تیم ملی فوتبال زنان ایران ویزای بشردوستانه اعطا کرد. پس از آن، دادستانی کل جمهوری اسلامی با صدور بیانیهای تهدیدآمیز، از این ملیپوشان خواست به ایران بازگردند.
با این حال، پنج نفر از این گروه پس از مدتی تصمیم گرفتند به ایران بازگردند و تنها پسندیده و رمضانزاده در استرالیا ماندند. سایر اعضای تیم نیز پس از سفری پرتنش، از طریق ترکیه به ایران بازگشتند.
این دو بازیکن اخیراً تمرینات خود را با تیم باشگاهی بریزبن رور در لیگ زنان استرالیا آغاز کردهاند و اعلام کردهاند که تمرکز اصلی آنها در حال حاضر بر 'امنیت، سلامت و آغاز روند بازسازی زندگی'شان است.
آنها همچنین تاکید کردند که 'ورزشکاران حرفهای' هستند و 'رویای' ادامه فعالیت ورزشی خود را در استرالیا دنبال میکنند.
سکوت به جای خواندن سرود در بازی اول، سلام نظامی در بازی بعدی، محاصره اتوبوس تیم در 'گلد کوست' و قطع تماسها با دنیای بیرون، نشان از فضای امنیتی پرتنش بر سرنوشت تیم ملی فوتبال زنان ایران دارد که مسئلهای فراتر از ورزش شده است.
تیم ملی فوتبال زنان ایران با پیروزی برابر اردن، به عنوان آخرین تیم راهی مرحله نهایی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ شد که میزبانی آن را استرالیا بر عهده دارد.
در مجموع، سه عضو دیگر تیم ملی فوتبال زنان ایران نیز استرالیا را ترک کرده و به ایران بازگشتهاند.
