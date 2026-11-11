قدردانی انجمن صنعت ساختمان از اصلاحات وزیر راه و شهرسازی

پژمان جوزی رئیس انجمن صنعت ساختمان در نامه‌ای به پژمان جوزی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حذف امضاهای طلایی و شفاف‌سازی فرایندهای مهندسی تقدیر کرد.

پژمان جوزی ، رئیس انجمن صنعت ساختمان ، در مراسمی رسمی و از طریق ابلاغ نامه‌ای خطی به فرزانه صادقی ، وزیر راه و شهرسازی، از تصمیمات کلیدی این وزارتخانه جهت اصلاح ساختارهای اجرایی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در بخش مسکن تقدیر و تشکر نمود. این اقدام با هدف ایجاد شفافیت کامل در فرایندهای فنی و حذف رانت‌های اداری که همواره مانعی بر سر راه توسعه پایدار شهرها بوده‌اند، صورت گرفته است.

نقد و بررسی فرایندهای مهندسی و نظارتی

محور اصلی این نامه، بررسی دقیق و انتقادی شیوه‌های گذشته تعیین ناظر و مجری پروژه‌های عمرانی بود که توسط انجمن صنعت ساختمان به عنوان عوامل کندی پیشرفت صنعت معرفی شده‌اند. در این چارچوب، بازنگری در نحوه انتخاب این افراد و تدوین نظام‌نامه جامع خدمات مهندسی با رویکردی مدرن و مبتنی بر شفافیت، به عنوان یک گام اساسی و مؤثر در راستای اصلاح ساختارهای اجرائی شناخته می‌شود که می‌تواند اثرات مثبت قابل توجهی بر اقتصاد ساختمان بگذارد.

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بر اساس بیانیه منتشر شده، ابلاغ چارچوب ملی و الزامات تدوین نظام‌نامه خدمات مهندسی، نه تنها یک تغییر رویه اداری، بلکه پاسخی مستقیم به نیازهای روز جامعه مهندسان و سازندگان است. این تغییرات با تمرکز بر تضمین‌پذیری کیفیت و حذف رویه‌های صوری که سابقاً زمینه‌ساز فساد و کاهش رقابت سالم می‌شدند، فضای تازه‌ای برای حرفه‌ای‌گری و استانداردسازی فرایندهای ساختمانی ایجاد کرده‌اند.

حذف امضاهای طلایی و حمایت از بخش خصوصی

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مورد تقدیر در این مکاتبه، تلاش جدی برای حذف امضاهای طلایی و فرآیندهای فسادزا است که سال‌هاست به عنوان گلوگاه‌های اصلی ناکارآمدی در صنعت ساختمان شناخته می‌شوند. پژمان جوزی تأکید کرده است که این اقدامات ضمن ارتقای شفافیت و کارآمدی فرایندها، زمینه افزایش اعتماد و انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم خواهد کرد و می‌تواند نقش مؤثری در رونق تولید و عرضه مسکن و ساختمان ایفا کند.

نظرات کارشناسی انجمن نشان می‌دهد که حذف این موانع ساختاری، مستقیماً به تسهیل فعالیت فعالان بخش خصوصی منجر خواهد شد و فضای کسب‌وکار را در شرایط ویژه کنونی صنعت ساختمان کشور بهبود خواهد بخشید. این تغییر رویکرد دولت با انتظارات بلندمدت کارآفرینان و مدیران پروژه همسو بوده و می‌تواند انگیزه لازم برای ورود سرمایه‌های جدید به این بخش استراتژیک را تقویت نماید.

تعهدات آینده و افق‌های پیش‌رو

در ادامه این نامه، پژمان جوزی اعلام کرده است که انجمن صنعت ساختمان در راستای تحقق اهداف یادشده، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت از اصلاحات و اقدامات تولیدمحور، همکاری و مشارکت لازم را به عمل خواهد آورد. این تعهد به معنای همراهی نزدیک‌تر نهادهای صنفی با دولت برای پایش دقیق اجرای برنامه‌های جدید و رفع موانع تولید مسکن است که برای موفقیت هر چه بیشتر این سیاست‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان در پایان این نامه ضمن قدردانی مجدد از پیگیری‌ها و اقدامات وزیر راه و شهرسازی، ابراز امیدواری کرده است که این‌گونه اقدامات زمینه را برای اصلاح سایر فرایندهای اداری و ضد تولید هموار کند. این پیام امیدوارکننده نشان‌دهنده این است که اصلاحات اخیر تنها یک شروع موقتی نیست، بلکه مقدمه‌ای برای تحولات گسترده‌تر در سیستم‌های اداری کشور خواهد بود که در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان نهایی مسکن و توسعه شهری انجامیده است.