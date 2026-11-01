قتل رومینا اشرفی و مریم یارمحمدی؛ نقد ابزارهای حفاظتی قانون ایران

بررسی پرونده قتل رومینا اشرفی و مریم یارمحمدی نشان می‌دهد که ضعف در اجرا و پراکندگی ابزارهای حفاظتی قانونی، زنان را در برابر قتل‌های ناموسی آسیب‌پذیر کرده است.

پرونده‌های قتل رومینا اشرفی و مریم یارمحمدی ، دو پرونده تراژیک که با فاصله شش سال رخ دادند، پرسش‌های جدی را درباره کارایی نظام حقوقی و امنیتی ایران در برابر خشونت‌های خانوادگی برمی‌انگیزانند. رومینا اشرفی ، دختر چهارده ساله‌ای بود که در خرداد سال ۱۳۹۹، جان خود را بر اثر دست پدرش از دست داد. پیش از آن حادثه، بازپرس پرونده او را به خانواده بازگردانده بود و بعدها معاون دادگستری گیلان ادعا کرد که رفتار پدر، بازپرس را به این نتیجه رسانده بود که تحویل دختر به خانواده ایمن است. اما سرنوشت متفاوتی در انتظار زنی دیگر بود که در شش سال بعد رخ داد.

تحلیل پرونده مریم یارمحمدی و واکنش‌های اجتماعی

در تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۵، مریم یارمحمدی، زن ۲۸ ساله‌ای ساکن جزیره قشم، به قتل رسید. برادر او تحت اتهام قتل بازداشت شد و گزارش‌ها حاکی از همراهی همسر وی در این ماجرا نیز بودند. واکنش‌های پس از این حادثه نشان‌دهنده عمق ریشه‌دار بودن این پدیده در برخی ساختارهای اجتماعی است. مردانی از طایفه بازداشت‌شدگان به این تصمیم اعتراض کردند. در آگهی ترحیم صادر شده برای این زن، نام برادران و همسر او در جایگاه صاحبان عزا ذکر شد که این امر بازتابی از نگاه متفاوت به مسئولیت جنایی در برابر هنجارهای قبیله‌ای است. این رویدادها نام‌هایی چون رومینا و مریم را به نمادهایی برای پرسش از قتل‌های ناموسی تبدیل کرده‌اند که فراتر از مجازات فرد خاطی، عملکرد دولت را مورد پرسش قرار می‌دهد.

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تعریف حقوقی و آمار پنهان قتل‌های ناموسی

قتل ناموسی به عنوان قتل عمدی زن یا دختری تعریف می‌شود که توسط پدر، برادر، همسر یا سایر بستگان و با توجیه حفظ یا اعاده حیثیت خانواده انجام می‌گیرد. این جرایم اغلب با کنترل رفتار واقعی یا ادعایی قربانی پیوند دارند و بخشی از پدیده گسترده‌تری به نام زن‌کشی‌اند که انگیزه یا زمینه آن جنسیتی است. در برخی موارد، ادعای ناموس با منافع اقتصادی یا انگیزه‌های دیگر ترکیب می‌شود. متاسفانه در منابع بررسی شده برای این گزارش، آمار ملی و منظمی از این قتل‌ها یافت نشد. پژوهشی در خوزستان که نمونه خود را بر اساس آمار رسمی پرونده‌های قتل ناموسی در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ انتخاب کرده نشان می‌دهد که حداقل در سطح استانی اطلاعات ثبت می‌شود. شمارش‌های رسانه‌ای و غیردولتی نیز تنها موارد گزارش شده را پوشش می‌دهند و تصویر کاملی ارائه نمی‌کنند.

نقض تعهدات قانون اساسی و بین‌المللی

مسئولیت دولت در قبال جان شهروندان بر مبنای قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی استوار است. اصل ۲۱ قانون اساسی دولت را موظف به تضمین حقوق زن در همه جهات می‌کند و اصل ۲۲ جان افراد را از تعرض مصون می‌دارد. اصل ۱۵۶ نیز پیشگیری از جرم را از وظایف قوه قضائیه می‌شمارد. تعهد ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل که قتل‌های ناموسی را صریحا نام برده، دو سطح تکلیف ایجاد می‌کند. سطح نخست تکلیف عام است شامل وجود قانون مناسب و نهاد مسئول، و سطح دوم تکلیف عملیاتی است که هنگامی که مقامات از خطری جدی مطلع یا باید مطلع باشند، ایجاب می‌کند اقدام متناسب انجام دهند. دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده کورت علیه اتریش نیز بر ارزیابی مستقل خطر تاکید داشته است.

شکاف بین قوانین حمایتی و اجرا در پرونده‌های رومینا و مریم

حقوق ایران بی‌ابزار نیست اما ابزارها پراکنده و اغلب ناکارآمد عمل می‌کنند. ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی به زن متأهل اجازه می‌دهد در صورت خوف ضرر مسکن جداگانه اختیار کند، اما این حق مانع نزدیک شدن فرد تهدیدکننده نمی‌شود و برای زنان مجرد کاربرد ندارد. دستور موقت قانون حمایت خانواده نیز محدود به حضانت و نفقه است و منع تماس را شامل نمی‌شود. در مسیر کیفری، منع ارتباط تنها زمانی اعمال می‌شود که تعقیب متهم معلق شود و او موافقت کند. این محدودیت‌ها نشان می‌دهد که حفاظت فوری به تصمیمی وابسته است که برای حفاظت طراحی نشده است. در پرونده رومینا، پرسش اصلی درباره ارزیابی مستقل بازپرس از خطر پدر بود و در پرونده مریم، نبود راهی مستقل و امن برای درخواست کمک برای زنی که توسط خویشاوندان تهدید می‌شد.

نیاز به بازنگری در قوانین کودک و حمایت از زنان

قوانین مربوط به کودکان نیز در این میان حائز اهمیت است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ مددکاران و پلیس را در برابر خطر شدید مکلف به اقدام فوری می‌کند. با این حال، در زمان قتل رومینا این قانون هنوز اجرا نمی‌شد، هرچند قانون ۱۳۸۱ کودک‌آزاری را جرم عمومی شناخته بود. بررسی نحوه استفاده از ابزارهای موجود در پرونده‌های گذشته ضروری است. مسئله اصلی ایران نبود کامل قانون نیست، بلکه ابزارهای حفاظتی پراکنده‌اند و بیشتر برای رابطه زن و شوهر طراحی شده‌اند تا پاسخ روشنی به تهدید پدر، برادر و خویشاوندان بدهند. قانون و نهادهای عمومی باید راهی برای شناسایی خطر و حفاظت از زنان پیش از وقوع قتل گشوده باشند تا احترام به حریم خانواده مقدم بر حق حیات نشود.