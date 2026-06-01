قتل یک دانشجوی دختر توسط همکلاسی پسر در دانشکده دندانپزشکی قزوین

دادستان عمومی و انقلاب قزوین از قتل یک دانشجوی دختر سال آخر دندانپزشکی توسط همکلاسی پسر خود و سپس خودکشی ضارب با همان سلاح در درمانگاه دانشکده دندانپزشکی این شهر خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین از قتل یک دانشجوی دختر سال آخر دندانپزشکی توسط همکلاسی پسر خود و سپس خودکشی ضارب با همان سلاح در درمانگاه دانشکده دندانپزشکی این شهر خبر داد.

علی‌اصغر عسگری اظهار کرد: در ساعات اولیه صبح، یک دانشجوی پسر سال آخر دندانپزشکی با ورود به بخش درمانگاه دانشکده، با سلاح کلت جنگی به سوی یک دانشجوی دختر هم‌دوره‌ای خود را به قتل رساند. وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این ۲ دانشجو که در آستانه فارغ‌التحصیلی قرار داشتند، در مرحله متارکه از یک رابطه عاطفی بوده و پیش از این نیز اختلافات خانوادگی شدیدی با یکدیگر داشتند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین عنوان کرد: صبح امروز، مرد جوان با یک قبضه سلاح کلت جنگی وارد محوطه درمانگاه شده و چهار گلوله به ناحیه سینه دانشجوی دختر شلیک کرده است. شدت جراحات وارده به‌حدی بوده که متأسفانه وی در همان محل جان خود را از دست می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: ضارب بلافاصله پس از ارتکاب قتل، همان سلاح را به سمت سر خود گرفته و با شلیک یک گلوله اقدام به خودکشی می‌کند.

با حضور به‌موقع نیروهای امنیتی و انتظامی، صحنه جرم تحت کنترل درآمده و تحقیقات میدانی آغاز شده است. به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، عسگری اشاره کرد: اجساد هر ۲ نفر برای انجام معاینات دقیق و بررسی‌های تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شده است؛ بازپرس ویژه پرونده و کارآگاهان پلیس در حال بررسی ابعاد پنهان این حادثه، نحوه تهیه سلاح جنگی و همچنین انگیزه‌های اصلی متهم هستند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآور شد: موضوع دیگری خارج از این اختلافات شخصی و خانوادگی در وقوع این جنایت دخیل نبوده و جریان عادی کلاس‌های دانشکده با تدابیر امنیتی لازم از سر گرفته خواهد شد. آخرین وضعیت پرونده قتل دانشجوی دانشگاه تهران از زبان وکیل محمد خالقیتأمین منابع کالابرگ از 15 اردیبهشت در بودجه/بانک مرکزی کنار رفتعراقچی وزیر امور خارجه کشورمان: نقض آتش بس در یک جبهه، نقض آتش بس در…تصاویر لاشه موش‌ها در غذای نظامیان اسرائیلی خبرساز شد





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قتل دانشجوی دختر همکلاسی پسر دانشکده دندانپزشکی قزوین

United States Latest News, United States Headlines