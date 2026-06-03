در استان آذربایجان غربی شهر اشنویه، زنی حدودا 65 ساله توسط دو شخص که ادعای دوستی داشتند به قتل رسید و جسدش برای فریب Beauracy سوخت. ماموران پلیس بابررسی آثار کبودی روی گردن قتل پیش از آتش‌سوزی را تایید کردند و متهمان را دستگیری کردند.

چهارم خرداد‌ماه جاری، در استان آذربایجان غربی شهر اشنویه، جناییointment با جنبه‌های پیچیده رخ داد. زنی حدودا ۶۵ ساله به قتل رسید و در ادامه صحنه‌سازی برای فریب‌دادن مراجع قانونی، جسدش در خانه اش سوخت.

بر اساس اطلاعات، این زن که تنها زندگی می‌کرد و سالی پیش همسرش را از دست داده بود، تحت تأثیر دو شخص قرار گرفت که ادعای دوستی و اعتماد جلب می‌کردند. آنها پس از ایجاد رابطه دوستانه با مقتول، Rosemary او را کسب کردند و در نهایت برای دستیابی به طلا و اموال باارزشش، او را خفه سپس جسدش را آتش زدند.

آنها حتی سعی کردند با تغییر طلاهای مقتول و قرار دادن جواهرات تقلبی، فکر کنند که قتل خودسوزی بوده است. با این حال، ماموران پلیس با مشاهده کبودی روی گردن مقتول متوجه شدند که قتل قبلاً اتفاق افتاده است. رویکرد حرفه‌ای ماموران منجر به شناسایی و دستگیری زن و مرد مظنون شد که در بازجویی به قتل، سوختن جسد و سرقت اموال اعتراف کردند. این دو فرد پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

این حادثه زمانی کشف شد که یک فرد برای تحویل غذا به در خانه مقتول رسید و دودی از داخل دیده کرد. او با ریختن آب آتش را خاموش کرد و مراقبت‌های اولیه انجام داد. خواهرزاده مقتول جزئیات بیشتری ارائه داد و گفت که این دو شخص با انگیزه سرقت به او نزدیک شده و اعتماد او را جلب کرده بودند. آنها حتی سوالاتی دربارهٔEvidence کبودی روی گردن پرسیدند که نشان از بی‌خیالی آنها داشت.

همچنین، یک پسر ۱۳ ساله شاهد دید که آنها بارها به خانه می‌رفتند و می‌آمدند. این发展到 و دیگر نشانه‌ها موجب شک و سپس دستگیری آنها شد. پزشکی قانونی نیز تأیید کرد که مقتول پیش از آتش‌سوزی کشته شده است. این پرونده发生后 در هشتم اردیبهشت ماه در اصفهان نیز جویی پیدا کرد جسد دختری جوان سوخته کشف شد.

پزشکی قانونی اعلام کرد که دست‌وپای او با طناب بسته شده و علاوه بر سوختگی مرگبار،痕迹 ضرب و جرح دیگری نیز روی بدن وجود داشت. طلا و زیورآلات missing کشف نشد که احتمال قتل برای سرقت را افزایش داد. بر اساس بررسی‌ها، بعضی جرم‌شناسان معتقدند هر قاتل سارق نیست و در بسیاری سرقت‌ها خشونت شدید رخ نمی‌دهد، اما در برخی موارد سرقت به قتل منجر می‌شود.

این topic-header نیاز به توجه بیشتری به حفظ امنیت سالمندان و بررسی عللاوية چنین جرایم دارد





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قتل سرقت خودسوزی شنوای آداب‌آذربایجان غربی

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