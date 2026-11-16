کشتار سوگند صیادی، دانش‌آموز ۱۶ ساله کرمانشاهی، توسط پدرش پس از درگیری با مدیران مدرسه و مخالفت با خواستگاری. جزئیات فاجعه خانوادگی در کرمانشاه.

پدر سوگند صیادی ، دانش‌آموز شانزده ساله اهل گیلانغرب و ساکن کرمانشاه ، روز یکشنبه ۲۴ آبان اقدام به قتل فرزند خود کرد. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو با انتشار گزارش دقیقی از این حادثه تلخ، اعلام کرد که کیومرث صیادی پس از آزار و ضرب‌وشتم شدید نوجوان، وی را از طبقه پنجم یک ساختمان مسکونی در شهر کرمانشاه به پایین پرتاب کرده است.

سابقه درگیری مدرسه و هشدارهای بی‌پاسخ

این فاجعه انسانی دقیقاً یک روز پس از آن رخ داد که مدیران دبیرستان دخترانه رضوان کرمانشاه به دلیل ارتباط سوگند با یک خواستگاری، پدر او را به مدرسه فراخوانده بودند. سوگند صیادی پیش از ترک مدرسه به مسئولان آموزشی هشدار داده بود که جانش در خطر جدی است و اگر پدرش او را به خانه ببرد، او را خواهد کشت.

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منابع مطلع به هه‌نگاو گفته‌اند که کیومرث صیادی در حضور مدیران و همکلاسی‌های دخترش، وی را به شدت کتک زد. پس از خروج از مدرسه، پدر سوگند صیادی چندین بار سر نوجوان را به دیوار کوبید و هیچ‌یک از مسئولان مدرسه اقدامی برای حمایت از دانش‌آموز یا اطلاع‌رسانی به نهادهای مسئول انجام ندادند و اجازه دادند او همراه پدرش به خانه بازگردد.

تاریخچه خشونت خانوادگی و مخالفت با خواستگاری

بر اساس گزارش هه‌نگاو، سوگند با پدر و نامادری‌اش زندگی می‌کرد و مادرش چند سال پیش از پدر او جدا شده بود. کیومرث صیادی طی سال‌های گذشته اجازه ملاقات و ارتباط فرزندش با مادرش را نداد و با هرگونه ارتباط عاطفی او مخالف بود. این مخالفت‌ها زمینه‌ساز تنش‌های اخیر و در نهایت منجر به قتل شد.

این رویداد نشان‌دهنده شکست سیستم‌های حمایتی در شناسایی نشانه‌های خطر و اقدام به موقع است. سوگند صیادی که تنها ۱۶ سال داشت، در شرایطی قرار گرفت که نه مدرسه و نه خانواده‌اش نتوانستند از او در برابر خشونت پدرش محافظت کنند.

واکنش‌ها و درخواست‌های مسئولان حقوق بشری

سازمان هه‌نگاو با انتشار این خبر، از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواسته است تا توجه ویژه‌ای به وضعیت دختران و زنان در معرض خطر در ایران داشته باشند. این گزارش همچنین بر اهمیت بررسی پرونده‌های مشابه و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار چنین فجایع انسانی تأکید دارد.

این حادثه تلخ در کرمانشاه، یادآور نیاز مبرم به تقویت سیستم‌های محافظت از کودکان و نوجوانان است. مسئولان محلی و ملی باید به شکاف‌های موجود در سیستم آموزشی و حمایتی توجه کنند تا از تکرار چنین وقایع دردناکی جلوگیری شود.