خبری multifaceted شامل گزارش سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ درباره قتل مهشید فلاحی، زن ترنس ۳۲ ساله در سنندج با جزئیات آسیب‌های جنسی و بی‌خانمانی پیشین او و همچنین گزارش‌های نظامی مربوط به درگیری‌های منطقه‌ای بعد از حمله به دکل مخابراتی سپاه و تحلیل اجتماعی درباره الگوی سلب و بازگرداند محدود حقوق در سیستم‌های استبدادی و عادی‌سازی بحران اقتصادی در ایران.

سازمان کوییر های ایرانی سیمرغ در ارتباط با قتل اخیر مهشید فلاحی زن ترنس ۳۲ ساله در سنندج گزارش داد که او حدود دو هفته پیش با چاقو به قتل رسید و سرش از پیکرش جدا شد.

پیکر مثله‌شده مهشید چند روز پیش در نزدیکی سد سنندج پیدا شد و چند روز بعد نیز سر او در یکی از خیابان‌های شهر کشف شد. سیمرغ به نقل از کنشگران کوییر و فعالان کرد داخل ایران نوشت که مهشید سال‌ها پیش از سوی خانواده خود طرد شده و بی‌خانمان و کارتن‌خواب بود و از بازماندگان خشونت جنسی به شمار می‌رفت.

طبق گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری پیکر مهشید همچنان در پزشکی قانونی نگهداری می‌شود و هیچ‌یک از اعضای خانواده برای تحویل پیکر او اقدام نکرده‌اند. در حالی که برخی گزارش‌های اولیه قتل مهشید فلاحی را به اسلام‌گرایان سلفی نسبت داده‌ بودند اما هنوز هویت عامل یا عاملان این قتل مشخص نیست.

در ادامه گزارش‌های نظامی ایران و آمریکا درباره درگیری‌های منطقه‌ای به نقل از آژانس‌خبری سنتکام و اطلاعیه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی zusätzlich توضیح داده می‌شود که در پاسخ به حمله‌ی پرتابه‌های آمریکا به دکل مخابراتی سپاه در جنوب جزیرۀ قشم نیروی هوافضای سپاه پایگاه هوایی و بالگردی ایالات‌متحده در یکی از کشورهای منطقه و همچنین مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است. جمهوری اسلامی همچنین چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای همسایه منطقه شلیک کرد اما هیچ‌کدام به اهداف مورد نظر اصابت نکردند.

طبق این اطلاعیه دو موشک ایرانی که به سوی کویت شلیک شدند در مسیر سقوط کردند یا حین حرکت متلاشی شدند و سه موشک که به سمت بحرین پرتاب شده بودند بلافاصله از سوی سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا و بحرین رهگیری شدند. ارتش آمریکا همچنین گزارش داد که نیروهای سنتکام سه پهپاد انتحاری را که ایران به سمت کشتی‌های غیرنظامی در حال عبور از آب‌های منطقه‌ای پرتاب کرده بود سرنگون کردند. در این درگیری‌ها هیچ‌یک از نیروهای آمریکایی آسیب ندیدند.

در بخش تحلیل مسائل اجتماعی به بررسی الگوی سلب و بازگرداند محدود حقوق شهروندی در ساختارهای استبدادی می‌پردازد و توضیح می‌دهد که در بسیاری از ساختارهای استبدادی حقوق شهروندی نه به‌عنوان اموری پایدار و تضمین‌شده بلکه به‌عنوان امتیازاتی وابسته به اراده قدرت تعریف می‌شوند. در چنین الگویی محدودیت هدف نهایی نیست؛ بلکه ابزاری برای شکل‌دهی به رابطه‌ای است که در آن جامعه به‌تدریج به جای مطالبه حق به بازگشت محدود همان حقوق سلب‌شده رضایت می‌دهد و آن را به‌مثابه امتیاز یا گشایشی از سوی قدرت تجربه می‌کند.

مسائل اقتصادی نیز با الگوی عادی‌سازی کمبود و کاهش سطح انتظارات اجتماعی در gaseous حوزه معیشت بررسی می‌شود و توضیح داده می‌شود که به‌جای تمرکز بر حل ریشه‌ای مشکلاتی مانند تورم و کاهش قدرت خرید سیاست‌ها به سمت سازگار کردن جامعه با شرایط موجود سوق پیدا کرده‌اند. مفاهیمی مانند قناعت صرفه‌جویی و تحمل به‌طور مداوم تکرار می‌شوند تا تمرکز از چرایی بحران به چگونگی کنار آمدن با آن منتقل شود و تداوم این وضعیت باعث تغییر روان جمعی می‌شود تا جامعه به‌تدریج خود را با کاهش مداوم استانداردهای زندگی هماهنگ می‌سازد





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