قتل امام جمعه فنوج و بحران دارو در سیستان و بلوچستان

گزارش ویژه از قتل شمس‌الحق محمدیوسف قاضی امام جمعه فنوج در سیستان و بلوچستان و همچنین هشدارها درباره کمبود ۴۰ قلم داروی حیاتی و افزایش قیمت‌ها.

شمس‌الحق محمدیوسف قاضی ، امام جمعه محترم‌آباد فنوج در استان سیستان و بلوچستان ، روز شنبه، ۱۶ آبان‌ماه، به دست افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. این درگیری خونین در شرایطی رخ داد که تنش‌های امنیتی در منطقه همچنان پابرجاست و حملات مسلحانه علیه نیروهای انتظامی و مقامات محلی افزایش یافته است. فرمانده انتظامی شهرستان فنوج در بیانیه رسمی خود تأیید کرد که قاضی در خودروی در حال حرکت خود هدف حمله قرار گرفته و این اقدام با انحراف خودرو از جاده و تیراندازی مستقیم همراه بوده است.

جزئیات ترور و هویت قربانی در فنوج

به گزارش مقامات پلیس، شمس‌الحق قاضی از معتمدان و چهره‌های صلح‌جوی منطقه محترم‌آباد و فرمانده قرارگاه دسته رزمی این ناحیه بوده است. منابع محلی حاکی از آن هستند که پس از تیراندازی اولیه، مهاجمان خودرو را به خارج از جاده هدایت کرده و سپس تیر خلاص را به سر امام جمعه شلیک کرده‌اند. سایت خبری مستقل حال‌وش نیز در پوشش این رویداد اعلام کرد که قاضی از مولوی‌های شناخته‌شده نزدیک به سپاه پاسداران و نهادهای حکومتی در منطقه سیستان و بلوچستان محسوب می‌شده است. همچنین ویدئویی از بیعت وی با مجتبی خامنه‌ای منتشر شده که نشان‌دهنده جایگاه مذهبی و سیاسی او در میان مردم محلی بوده است.

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واکنش‌ها و گزارش‌های امنیتی پیرامون حادثه

در پی انتشار خبر قتل این امام جمعه، فرمانده انتظامی شهرستان فنوج مسئولیت این اقدام را بر عهده یک گروه تروریستی دانسته است، هرچند هنوز هیچ گروهی به طور رسمی مسئولیت این ترور را بر عهده نگرفته است. این رویداد در هفته‌ای رخ داد که تقریبا هیچ روزی در استان سیستان و بلوچستان بدون درگیری و حمله مسلحانه نبوده است. در حالی که هویت دقیق مهاجمان هنوز مشخص نیست، این حمله به عنوان آخرین رویداد در زنجیره‌ای از ناآرامی‌های امنیتی در منطقه تلقی می‌شود که در آن‌ها نیروهای انتظامی و مقامات جمهوری اسلامی هدف اصلی حملات بوده‌اند.

تشکیل دولت جدید در اسرائیل و رقابت سیاسی

همزمان با تحولات منطقه، اسحاق هرتسوگ، رئیس جمهور اسرائیل، روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه اعلام کرد که مسئولیت تشکیل دولت جدید را به گادی آیزنکوت، رهبر اپوزیسیون و رقیب سرسخت بنیامین نتانیاهو، خواهد سپرد. این تصمیم که به طور رسمی روز یک‌شنبه اجرایی می‌شود، توسط تحلیلگران به عنوان ضربه‌ای به جناح نتانیاهو توصیف شده است. نتایج نهایی انتخابات پارلمانی اسرائیل در شامگاه پنج‌شنبه هفتم آبان نشان داد که بن‌بست سیاسی در این کشور ادامه دارد و هیچ‌یک از دو جناح اصلی نتوانسته‌اند اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست آورند.

توزیع کرسی‌های پارلمان و چالش‌های تشکیل ائتلاف

بر اساس آمار رسمی، حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو با کسب ۲۷ کرسی پنج کرسی بیشتر نسبت به چهار سال پیش به دست آورد، اما بلوک حامی او که شامل چهار حزب مذهبی و راست افراطی است، مجموعاً به ۵۳ کرسی کاهش یافت که ۱۱ کرسی کمتر از دوره پیشین است. از سوی دیگر، بلوک سیاسی مخالف نتانیاهو با ۴۸ کرسی، از جمله ۲۱ کرسی حزب یاشار به رهبری گادی آیزنکوت، با دشواری مواجه است. برای دستیابی به حمایت حداقل ۶۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ نماینده پارلمان، آیزنکوت نیاز به ایجاد ائتلاف‌های پیچیده دارد.

کمبود ۴۰ قلم داروی حیاتی در سیستم بهداشتی کشور

در حوزه سلامت، محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران، روز شنبه ۱۶ آبان اعلام کرد که تأمین حدود ۴۰ قلم از حدود ۷۰۰ داروی حیاتی و ضروری کشور با دشواری روبه‌رو است. او در پاسخ به پرسش‌ها درباره آمادگی برای تأمین دارو در صورت افزایش تنش‌های منطقه‌ای، تأیید کرد که بخش عمده‌ای از داروها وضعیت مناسبی دارند اما کمتر از ۴۰ قلم دارو با مشکل مواجه هستند. هاشمی همچنین اعلام کرد که سازمان غذا و دارو در حال تقویت ذخایر راهبردی و تکمیل موجودی دارو در انبارهای دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

افزایش قیمت‌ها و نایاب شدن داروهای تخصصی

گزارش‌های میدانی اخیر از دشواری دسترسی بیماران به دارو و افزایش شدید قیمت‌ها حکایت دارد. بر اساس گزارش رادیو فردا، یک بیمار مبتلا به سرطان پستان مجبور شد داروی آرومایسین را به جای ۴۰۰ هزار تومان، با پرداخت پنج میلیون تومان از بازار آزاد تهیه کند. همچنین هزینه ماهانه داروی ساندوستاتین ال‌ای‌آر برای یک بیمار دیگر از ۲۲ میلیون تومان به ۷۵ میلیون تومان رسیده است. سید وحید شریعت، رئیس انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، نیز روز ۱۳ آبان از نایاب شدن داروهایی مانند بوسپیرون، کلومیپرامین، پرفنازین و فلوپنتیکزول خبر داد و هشدار داد که نوسانات نرخ ارز می‌تواند بر روند تأمین دارو و تجهیزات پزشکی تأثیر بگذارد.